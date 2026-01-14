logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master

Autoridades cumprem mandados em São Paulo e mais quatro estados
Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 07:52
 - Atualizado em 14/01/2026 - 09:27
São Paulo
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro.

As autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.

A operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos.

Preso em novembro pela PF, enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos PF, Daniel Vorcaro teve a prisão relaxada e está em prisão domiciliar.

>> Leia mais sobre a Operação Compliance Zero na Agência Brasil

Defesa

Em nota, a defesa do dono do Master informou que ele tem colaborado com as autoridades: "Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência."

"O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito", complementa a nota. 

Entenda

Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.

>> Leia mais sobre o Banco Master na Agência Brasil

Matéria ampliada às 9h30 para incluir nota da defesa de Daniel Vorcaro

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB depõem à PF nesta terça
Edição:
Denise Griesinger
Banco Master Operação Compliance Zero Polícia Federal Daniel Vorcaro lavagem de dinheiro fraude
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 02/07/2025 - Trabalhadores da Enel trabalham para restabelecer a luz na Freguesia do Ó após rompimento de tubulação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp na rua Chico Paula. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Enel diz que apagão impactou mais de 4 milhões de clientes em SP
qua, 14/01/2026 - 09:52
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
qua, 14/01/2026 - 09:27
Rio de Janeiro - Quilombo Sacopã, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Justiça penhora bens da comunidade quilombola em um processo tramitado por 30 anos na justiça. Na foto a entrada da comunidade. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Cultura Único bloco criado por quilombolas homenageará Preta Gil no Carnaval
qua, 14/01/2026 - 09:03
Governo reduz IPI de eletrodomésticos da linha branca, geladeiras; comércio. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Economia Inmetro orienta uso da geladeira para reduzir consumo de energia
qua, 14/01/2026 - 08:48
Rio de Janeiro (RJ), 13/01/2026 – TV Brasil transmite, nesta quarta, Ceará x Maranguape pelo Campeonato Cearense 2026. Arte Marketing/EBC
Esportes TV Brasil inicia transmissão do Campeonato Cearense nesta quarta
qua, 14/01/2026 - 08:10
Rio de Janeiro (RJ) 10/02/2024 – Foliões curtem o carnaval de rua no desfile do bloco Multibloco, com tema Anos 90, no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Carnaval oficial de rua do Rio começa no próximo fim de semana
qua, 14/01/2026 - 07:50
Ver mais seta para baixo