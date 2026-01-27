logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Presidente do TSE alerta para aumento de desinformação nas eleições

Cárme Lúcia participou de seminário sobre desinformação e segurança
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 11:57
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - A ministra Cármen Lúcia durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alertou nesta terça-feira (27) para o crescimento da circulação de desinformação com a proximidade das eleições de 2026, promovida com objetivos maliciosos de gerar descrença e “capturar a vontade livre do eleitor”. 

Ao abrir um seminário sobre desinformação, segurança e comunicação no processo eleitoral, a ministra observou que as tecnologias não são más em si, dependendo do mau uso que se faz delas para provocarem o dano.  

“Nenhuma dúvida que as tecnologias podem levar à contaminação de eleições, pela captura da vontade livre do eleitor, com as mentiras tecnologicamente divulgadas”, avaliou.

Em outro momento, a ministra criticou “pessoas que tentam de alguma forma contaminar a vontade do eleitor para conduzir a um resultado”. 

“A dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral”, afirmou Cármen Lúcia.

Ela defendeu a necessidade de assegurar que a eleição seja um processo "pelo qual cada eleitora e cada eleitor livremente escolhe seu representante, sem que se submeta nem a pressões externas, nem a ataque a sua liberdade de escolha”.  Cármen Lúcia pregou ainda tranquilidade no combate à desinformação.

“O processo eleitoral precisa de ser garantido de maneira íntegra, de maneira tranquila, que isso não seja um momento de tumulto e muito menos de violência”, ressaltou. 

A presidente do TSE discursou na abertura de um seminário da própria Justiça Eleitoral sobre Segurança, Comunicação e Desinformação, voltado a servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais, que se preparam para o ciclo eleitoral deste ano. 

Cármen Lúcia segue no comando da Justiça Eleitoral até agosto, quando o ministro Nunes Marques deverá tomar posse como presidente do TSE.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno, se houver, para 25 de outubro. Neste ano, os eleitores devem votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. 

No momento, o TSE promove um consulta pública sobre as regras eleitorais deste ano, que devem ser aprovadas pelo tribunal até 5 de março. Entre os temas debatidos está o combate à desinformação no processo eleitoral e o uso de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) durante a campanha. 

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 24/09/2024 - Cerimônia de geração de mídia e preparação das urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2024 na 1ª Zona Eleitoral, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
TSE propõe novas regras e recebe sugestões sobre eleições de 2026
Brasília 02/03/2023 - Fachada do prédio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil, pasta chefiada pelo ministro Rui Costa. O decreto com a mudança foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2). Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Abin: segurança nas eleições e ataques com IA são desafios para 2026
Belém (PA), 12/11/2025 - A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, fala durante Evento de Alto Nível da Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Países lançam na COP declaração para enfrentar desinformação climática
Edição:
Amanda Cieglinski
eleições eleições 2026 Cármen Lúcia desinformação fake news
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Ato no Rio pede justiça pela morte de Thiago Menezes Flausino
ter, 27/01/2026 - 14:06
Rio de Janeiro (RJ), 27/01/2026 - A organização da sociedade civil brasileira (OSC) Refauna realizou no início deste mês de janeiro, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a primeira soltura de araras-canindé, consideradas extintas da Mata Atlântica. Foto: Flavia Zagury/Refauna
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca recebe primeira soltura de araras-canindés
ter, 27/01/2026 - 13:51
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 27, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka places an ice pack on her head to cool off during a break in play in her quarter final match against Iva Jovic of the U.S. REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Aberto da Austrália volta a acionar política de calor extremo em jogos
ter, 27/01/2026 - 13:00
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Dino dá prazo para estados e municípios explicarem emendas para Perse
ter, 27/01/2026 - 12:52
Mais um em menos de 24 horas: extravasamento de água é registrado em mina da Vale, em Congonhas. Foto: Defesa Civil de Congonhas
Meio Ambiente ANM diz que vazamento não comprometeu estruturas de minas da Vale
ter, 27/01/2026 - 12:46
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Lorenzo Melo e Théo Medon na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções
Cultura Atores mirins compartilham experiência na Mostra de Tiradentes
ter, 27/01/2026 - 12:26
Ver mais seta para baixo