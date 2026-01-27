logo ebc
STF: André Mendonça mantém prisão do Careca do INSS

Antunes é acusado de envolvimento em descontos ilegais em benefícios
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 15:15
Brasília
Brasília (DF), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 25/09/2025 Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (27) manter a prisão do empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Antunes é um dos investigados na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), deflagrada no ano passado para investigar descontos indevidos de mensalidades associativas nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele está preso desde setembro do ano passado no presídio da Papuda, em Brasília.

De acordo com as investigações, o empresário operava empresas de fachada para desviar as mensalidades recebidas irregularmente por associações de aposentados. Durante a operação, a PF apreendeu carros de luxo, como BMW e Porsche, em endereços ligados a Antunes.

No ano passado, em depoimento prestado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, o empresário negou participação nos desvios de mensalidades de aposentados e disse que vai entregar à Policia Federal documentos para comprovar a legalidade de suas atividades. 

 

Edição:
Aline Leal
Operação Combota stf André Mendonça Careca do INSS
