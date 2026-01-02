logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF mantém prisão de Filipe Martins após audiência de custódia

Ex-assessor de Jair Bolsonaro foi preso na manhã desta sexta-feira
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/01/2026 - 20:54
Brasília
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
© Arthur Max/MRE

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de realizada audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (2). O ex-assessor foi condenado a 21 anos  de prisão por participação na trama golpista. 

A audiência por videoconferência, a partir da cadeia Pública de Ponta Grossa (PR), cidade em que ele foi preso, foi realizada pela juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, Flávia Martins de Carvalho. O ministro considerou que foi comprovado o descumprimento da medida cautelar de proibição de uso de redes sociais.

“Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para ‘preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa’”, escreveu Moraes.

No último sábado (27), Moraes decretou ao condenado a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Porém, Martins teria descumprido medidas cautelares da ação penal, especificamente a proibição de uso de redes sociais próprias ou por terceiros.

De acordo com a decisão pela prisão preventiva, uma denúncia foi recebida em 29 de dezembro, juntada aos autos, de que o ex-assessor da Presidência da República teria usado a rede social profissional Linkedin para a busca de perfis de outras pessoas.

Na segunda-feira, Moraes notificou a defesa de Martins e concedeu prazo de 24 horas para esclarecimentos sobre o caso. No entanto, os advogados dele alegaram que Filipe Martins não tinha credenciais de acesso às contas de suas redes sociais e não poderia publicar conteúdos: “não praticou qualquer ato em tais plataformas desde período anterior à imposição das atuais restrições cautelares.”

Na decisão, Moraes frisou que Martins teve “total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas, em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como, todo o ordenamento jurídico”.

 

 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
PF determina retorno imediato de Eduardo Bolsonaro a cargo de escrivão
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Edição:
Amanda Cieglinski
trama golpista Golpe de Estado filipe martins stf Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Caminhão carregado com soja após colheita em Primavera do Leste (MT),Grãos; colheita
Meio Ambiente Lei que pune participantes da Moratória da Soja volta a valer em MT
sex, 02/01/2026 - 21:38
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras inicia operação na Plataforma P-78 no Campo de Búzios
sex, 02/01/2026 - 20:59
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Justiça STF mantém prisão de Filipe Martins após audiência de custódia
sex, 02/01/2026 - 20:54
Logo da Agência Brasil
Geral SP: três pessoas ficam feridas após árvore cair no Parque Ibirapuera
sex, 02/01/2026 - 20:10
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
sex, 02/01/2026 - 18:19
Miners throw objects at police officers blocking access to the government palace as miners affiliated with the Central Obrera Boliviana (COB) take part in a protest against Decree 5503, as diesel and gasoline prices continue to rise, in La Paz, Bolivia, December 30, 2025. REUTERS/Claudia Morales
Internacional Bolívia: protestos desafiam governo após aumento de combustíveis
sex, 02/01/2026 - 18:19
Ver mais seta para baixo