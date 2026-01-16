logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Toffoli prorroga por mais 60 dias investigações sobre o caso Master

Ministro atendeu a pedido da Polícia Federal, que investiga o caso
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 18:35
São Luís
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli prorrogou por mais 60 dias as investigações, no âmbito do inquérito 5026, que corre sob sigilo no Distrito Federal e apura as irregularidades na operação de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF), que investiga o caso.

Além disso, o ministro determinou a intimação da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que tome ciência da continuidade das investigações.

As investigações da PF apontam que o esquema de desvios em operações do banco pode chegar a R$ 12 bilhões, com a emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) sem lastro. O Master chegou a prometer aos clientes até 40% acima da taxa básica do mercado.

A polícia apura ainda a participação de dirigentes do BRB no esquema. Em março do ano passado, banco brasiliense chegou a anunciar a compra do Master. A operação teve o aval do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O negócio foi barrado pelo Banco Central (BC) que constatou irregularidades nos papéis apresentados pelo Master para assegurar a solidez de sua carteira.

“Posto isso, considero que as razões apontadas para prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, devem ser deferidas. Intime-se a Procuradoria-Geral da República”, despachou Toffoli.

Na quarta-feira (14), a PF deflagrou nova fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro.

As autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Entre as medidas autorizadas estão o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
INSS bloqueia repasses a Master por problemas em consignados
São Paulo (SP), 18/03/2024 - Comércio em Vila Buarque durante apagão de energia da Enel que atinge a região central. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
AGU vai investigar apagões em São Paulo; ordem foi do presidente Lula
Cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE - 16/08/2022
Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros
Edição:
Aline Leal
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
sex, 16/01/2026 - 19:36
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Saúde Fiocruz conduzirá estudo com injeção contra HIV em sete cidades
sex, 16/01/2026 - 19:00
Palmeiras x Corinthians - Feminino 2025
Esportes Palmeiras terá mando de campo contra Corinthians na Supercopa Feminina
sex, 16/01/2026 - 19:00
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Toffoli prorroga por mais 60 dias investigações sobre o caso Master
sex, 16/01/2026 - 18:35
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Mortes decorrentes de intervenção policial cresceram 13% em 2025 no RJ
sex, 16/01/2026 - 18:19
Sistema Cantareira
Meio Ambiente Chuvas abaixo da média tendem a persistir e agravar seca em São Paulo
sex, 16/01/2026 - 18:16
Ver mais seta para baixo