logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE recebe até esta sexta sugestões para regras das eleições 2026

Na próxima semana tribunal faz audiências públicas para debater normas
Oussama El Ghaouri - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 30/01/2026 - 17:16
Brasília
São Paulo (SP), 27/10/2024 - Eleitores comparecem para votação no segundo turno das eleições para prefeito no Escola Estadual Caetano de Campos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Esta sexta-feira (30) é o último dia para enviar ao Tribunal Superior Eleitoral sugestões que possam melhorar as regras das Eleições 2026. As contribuições devem ser encaminhadas até as 23h59 de hoje, por meio do formulário eletrônico disponível no portal da corte: tse.jus.br. As versões iniciais das regras também estão no site para consulta.

Pessoas físicas e jurídicas, incluindo partidos políticos, entidades públicas e privadas, além de associações profissionais e acadêmicas, podem participar com propostas.

Entre os dias 3 e 5 de fevereiro, o TSE vai realizar audiências públicas para discutir as normas com a sociedade. As audiências serão presenciais e por videoconferência, com até duas horas de transmissão ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e, também, na TV Justiça.  

No dia 3, às 10 da manhã, começam os debates sobre pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização, sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. No mesmo horário, no dia 4, será discutido o registro de candidaturas, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a prestação de contas.  

E, às 11h no dia 5, o debate será sobre propaganda eleitoral, representações e reclamações, ilícitos eleitorais, transporte para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e a unificação das normas para o cidadão nas eleições.  

Relacionadas
Brasília (DF) 04/07/2023 Sabatina dos economistas Gabriel Muricca Galípolo e Ailton de Aquino Santos, na comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
Prédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foto: Instagram/DPESP
Defensoria Pública de SP faz ação de orientação jurídica na capital
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Edição:
Ana Lúcia Caldas / Akemi Nitahara
eleições 2026 eleições TSE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 27/10/2024 - Eleitores comparecem para votação no segundo turno das eleições para prefeito no Escola Estadual Caetano de Campos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça TSE recebe até esta sexta sugestões para regras das eleições 2026
sex, 30/01/2026 - 17:16
Brasília (DF), 30/01/2026 – Matheus Silveira com sua parceira Hannah Silveira. Foto: Hannah Silveira/Facebook
Internacional Família cobra extradição de brasileiro detido pelo ICE nos EUA
sex, 30/01/2026 - 17:03
seleção brasileira masculina - Copa América de Futsal 2026
Esportes Brasil enfrenta Peru para avançar à final da Copa América de futsal
sex, 30/01/2026 - 16:54
Projeto IncluArte - Creche Magdalena Arce Daou
Educação Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país
sex, 30/01/2026 - 16:18
Brasília (DF) 04/07/2023 Sabatina dos economistas Gabriel Muricca Galípolo e Ailton de Aquino Santos, na comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
sex, 30/01/2026 - 15:42
Sao Paulo (SP), 30/01/2026 - Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Instituto do Coração. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
sex, 30/01/2026 - 15:41
Ver mais seta para baixo