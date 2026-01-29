logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Vorcaro se negou a informar senha do celular durante depoimento à PF

Aparelho foi apreendido em operação que investiga fraudes no Master
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 20:02
Brasília
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
© Banco Master

O banqueiro Daniel Vorcaro se negou a informar a senha de seu celular durante depoimento prestado à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia 30 de dezembro do ano passado. O aparelho foi apreendido durante a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master. 

Vorcaro foi ouvido pela delegada Janaina Palazzo nas dependências do Supremo Tribunal Federal (STF) após determinação do ministro Dias Toffoli, relator do caso.

Durante o depoimento, a delegada pediu autorização para acessar o celular do banqueiro. Após a solicitação, Vorcaro e seu advogado afirmaram que queriam preservar “relações pessoas e privadas".

Ao negar passar a senha do aparelho, Vorcaro disse que quer restabelecer a verdade e negou que o Master tenha realizado fraudes em carteiras de investimentos.

“O que eu mais quero é restabelecer a verdade. Essa fraude que foi colocada, ela não existiu, e não era para ter liquidado o banco. Não era para eu estar passando por isso”, afirmou.

Mais cedo, Toffoli retirou o sigilo do depoimento do banqueiro e do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa no inquérito que investiga as fraudes. 

Em dezembro do ano passado, o ministro decidiu que a investigação sobre o Banco Master deve ter andamento no STF, e não na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na Corte.

Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. ]

De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e ex-diretor do BRB
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Toffoli: decisão sobre instância do caso Master sairá após inquérito
Edição:
Sabrina Craide
Banco Master Caso Master Daniel Vorcaro stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF
qui, 29/01/2026 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ), 05/03/2025 – Portela encerra o terceiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Governo do Rio libera R$ 40 milhões para escolas do Grupo Especial
qui, 29/01/2026 - 20:29
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Vorcaro se negou a informar senha do celular durante depoimento à PF
qui, 29/01/2026 - 20:02
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,19 e continua no menor valor em 20 meses
qui, 29/01/2026 - 19:39
Mano Menezes, técnico, Seleção do Peru
Esportes Mano Menezes assume comando técnico da seleção do Peru por 4 anos
qui, 29/01/2026 - 19:35
Reciclagem de latas de alumínio
Economia Fazenda desmente aumento de carga tributária sobre setor de reciclagem
qui, 29/01/2026 - 19:19
Ver mais seta para baixo