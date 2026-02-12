logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos

Entidades pediram à Corte que suspensão seja revertida
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 21:23
Brasília
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta quarta-feira (11) pedido de associações que representam juízes, promotores, defensores públicos e membros de tribunais de contas para manter o pagamento dos penduricalhos que foram suspensos por determinação do ministro Flávio Dino (foto).

O pedido foi feito por 11 associações, que também pediram para participar do processo. Estão entre as entidades a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

Na semana passada, Dino concedeu liminar para determinar que as verbas indenizatórias que não têm base legal devem ser suspensas no prazo de 60 dias nos Três Poderes. Penduricalhos são benefícios financeiros concedidos a servidores públicos e que não cumprem o teto remuneratório constitucional, que é de R$ 46,3 mil.  

No entendimento das entidades, todas os pagamentos que são realizados pelo Judiciário e Ministério Público estão previstos em lei ou em regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

“Está a se impor, no ponto, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, verificando que não tem havido pagamento a magistratura sem autorização prévia do CNJ, deixe de ser exigido dos tribunais a revisão dos atos normativos que concretizam os pagamentos previstos em lei”, afirmam as associações.

Mais cedo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) também defendeu no STF a manutenção dos penduricalhos.

O plenário do Supremo marcou para o dia 25 de fevereiro o julgamento definitivo da decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu o pagamento dos penduricalhos. 

Relacionadas
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
TJSP vai ao STF para anular decisão que suspende penduricalhos ilegais
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Decisão de Flávio Dino sobre penduricalhos foi "feliz", diz Hugo Motta
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF marca para 25 de fevereiro julgamento sobre penduricalhos
Edição:
Carolina Pimentel
penduricalhos stf Flávio Dino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
qua, 11/02/2026 - 21:35
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
qua, 11/02/2026 - 21:23
Brasília (DF), 24/09/2025 Senador , Renan Calheiros, durante coletiva após aprovação do projeto de lei (PL 1.952/2019) que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso ao inquérito do Master
qua, 11/02/2026 - 20:47
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia Banco do Brasil tem lucro de R$ 20,68 bilhões em 2025
qua, 11/02/2026 - 20:11
Logo da plataforma X, Twitter. Foto: X/Divulgação
Geral Violações no Grok continuam, dizem MPF, ANPD e Senacon
qua, 11/02/2026 - 19:38
Vladyslav Heraskevych durante treino 11/2/2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Esportes COI “implora” a ucraniano para competir sem o capacete com homenagens
qua, 11/02/2026 - 19:28
Ver mais seta para baixo