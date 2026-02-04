logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Caso Orelha: polícia pede internação de adolescente envolvido no crime

Caso do cachorro Caramelo também foi atualizado
Agência Brasil
Publicado em 04/02/2026 - 09:06
São Paulo
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
© Polícia Civil de Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu na noite dessa terça-feira (3) a investigação sobre o ataque e morte do cão Orelha, que foi agredido por quatro adolescentes no dia 4 de janeiro na Praia Brava, em Santa Catarina. Ele morreu no dia 5.

As autoridades também concluíram os trabalhos a respeito do caso do cachorro Caramelo, atacado por outros quatro adolescentes, mas que conseguiu escapar com vida.

Orelha

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, um adolescente envolvido na morte de Orelha, cão que era cuidado pela comunidade local, teve pedido de internação. Além disso, três adultos — parentes dos agressores — foram indiciados por coação a testemunha.

Após análise do laudo de corpo de delito, a polícia revelou que na madrugada do dia 4 de janeiro, por volta das 5h30, Orelha, de cerca de 10 anos de idade, sofreu uma “pancada contundente na cabeça, que pode ter sido um chute ou algum objeto rígido, como madeira ou garrafa". O animal foi levado ainda com vida a um veterinário, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades afirmam ter analisado mais de mil horas de imagens das câmeras de segurança da região. Foram ouvidas 24 testemunhas e houve a análise de muitas provas.

O adolescente que teve a internação pedida pela polícia é o mesmo que viajou para a Disney logo após o ataque a Orelha. Ele retornou ao país no dia 29 de janeiro, quando foi abordado pelas autoridades ainda no aeroporto.

Caramelo

No caso do Caramelo, quatro adolescentes foram representados, ou seja, houve a instauração de um inquérito policial. Segundo a polícia, os rapazes tentaram afogar o animal no mar. Caramelo conseguiu escapar dos agressores e foi adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

Relacionadas
01/02/2026 - Centenas de pessoas pedem justiça por cãozinho Orelha em SP. Foto: Letycia Bond/ Agência Brasil
Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saiba como educar crianças e adolescentes para respeitar os animais
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao Brasil
Edição:
Graça Adjuto
cão Orelha Tortura Morte Adolescente Internação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People chant during a protest against U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and U.S. President Donald Trump's immigration policies outside the CoreCivic ICE detention center in Houston, Texas, U.S., January 30, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
Internacional Desordem mundial de Trump: ONG alerta para autoritarismo em 100 países
qua, 04/02/2026 - 09:06
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Justiça Caso Orelha: polícia pede internação de adolescente envolvido no crime
qua, 04/02/2026 - 09:06
03/02/2026 - Projeto Sustenta Carnaval que faz reciclagem das fantasias dos desfiles da Marquês de Sapucaí. Foto: Projeto Sustenta Carnaval/Divulgação
Meio Ambiente Projeto reaproveita fantasias da Sapucaí para novos foliões
qua, 04/02/2026 - 09:02
Rio de janeiro (RJ), 21/01/2026 - A Portela revelou o enredo que levará à Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2026:
Cultura Portela exalta personagem central de culto afro do Rio Grande do Sul
qua, 04/02/2026 - 08:32
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
Esportes Brasileirão: Rádio Nacional leva ao ar duelo entre Grêmio e Botafogo
qua, 04/02/2026 - 08:02
São Paulo (SP) 30/08/2024 - Uma ação destinada à conscientizar a população sobre pessoas desaparecidas, foi organizada na Praça da Sé. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Maranhão teve três desaparecimentos por dia em 2025, conforme Sinesp
qua, 04/02/2026 - 07:32
Ver mais seta para baixo