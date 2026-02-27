logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

CNJ afasta desembargador que absolveu acusado de estupro de vulnerável

Magistrado também foi alvo de operação da Polícia Federal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 14:27
Brasília
27/02/2026 - Desembargador Magid Nauef Láuar. Foto: Juarez Rodrigues/TJMG
© Juarez Rodrigues/TJMG

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou nesta sexta-feira (27) o afastamento do desembargador Magid Nauef Láuar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O magistrado também foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF).

A medida foi tomada após o desembargador ser alvo de pedidos de investigação por ter proferido voto que levou à absolvição de um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos e da mãe da menina, que teria sido conivente com o crime.

Em nota à imprensa, o CNJ confirmou que, após a repercussão do caso, recebeu denúncias de que o magistrado teria praticado delitos sexuais durante o período em que atuou como juiz nas comarcas de Ouro Preto (MG) e Betim (MG).

Segundo o conselho, cinco supostas vítimas do desembargador já foram ouvidas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Ao identificar que há fatos recentes, que ainda não prescreveram, o CNJ determinou o prosseguimento da apuração das denúncias.

Diante das acusações, Magid Nauef ficará afastado do cargo para evitar interferências na investigação.

Recuo

Nesta quarta-feira (25), antes de ser afastado, o desembargador proferiu uma decisão individual e restabeleceu a decisão de primeira instância que condenou o homem e a mãe da adolescente. Ele também determinou a prisão dos acusados.

O TJMG informou que o desembargador não vai se pronunciar.

Matéria atualizada às 14h55.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
AGU pede que CNJ investigue decisão sobre estupro de vulnerável
Brasília (DF) 25/02/2026 - A ministra das mulheres Márcia Lopes, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministra critica decisão que absolveu homem acusado de estuprar menina
Operação Di@na prende principal investigado por ameaças de estupro e morte a parlamentares mineiras. Foto: MPMG
Desembargador recua e manda prender homem por estupro de menina de 12
Edição:
Juliana Andrade
CNJ estupro de vulnerável Tribunal de Justiça de Minas Gerais Magid Nauef Láuar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
27/02/2026 - Desembargador Magid Nauef Láuar. Foto: Juarez Rodrigues/TJMG
Justiça CNJ afasta desembargador que absolveu acusado de estupro de vulnerável
sex, 27/02/2026 - 14:27
Sorteio da Liga dos Campeões 27/2/2026 REUTERS/Pierre Albouy
Esportes Real enfrenta novamente City nas oitavas de final da Liga dos Campeões
sex, 27/02/2026 - 13:45
São José dos Campos (SP) 03/12/2024 - A Sala de Situação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no Parque de Inovação Tecnológica (PIT).  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Desastres climáticos afetaram mais de 336 mil pessoas no país, em 2025
sex, 27/02/2026 - 13:37
Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Alunas fazem teste na Olimpíada Brasileira de Foguetes. Foto: OBAFOG/Divulgação
Educação Começam inscrições para olimpíadas de Astronomia e de Foguetes
sex, 27/02/2026 - 13:14
Brasília (DF), 27/12/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o atleta medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão–Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Esportes Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno
sex, 27/02/2026 - 13:07
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia MG: moradores de cidades afetadas pelas chuvas já podem sacar o FGTS
sex, 27/02/2026 - 12:41
Ver mais seta para baixo