logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino manda suspender pagamento de penduricalhos nos Três Poderes

Na decisão, ministro diz que há um “fenômeno da multiplicação anômala”
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 15:14
Brasília
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (5) a suspensão do pagamento dos chamados “penduricalhos”, benefícios que são concedidos a servidores públicos e que não cumprem o teto remuneratório constitucional, de R$ 46,3 mil. A suspensão vale para os Três Poderes.

Pela decisão, os Três Poderes têm prazo de 60 dias para revisar e suspender pagamento das verbas indenizatórias sem base legal.

Na decisão, Flávio Dino afirmou que há um “fenômeno da multiplicação anômala” de verbas indenizatórias incompatíveis com a Constituição. Ele cita o pagamento de “auxílio-peru” e “auxílio-panetone” (benefícios extras de fim de ano) como exemplos de ilegalidade.

“Destaco que, seguramente, tal amplo rol de 'indenizações', gerando supersalários, não possui precedentes no direito brasileiro, tampouco no direito comparado, nem mesmo nos países mais ricos do planeta”, argumentou.

A suspensão deve ser cumprida em todo o país e vale para o Judiciário, Executivo e Legislativo federais e estaduais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Império dos penduricalhos

Flávio Dino também defendeu que o Congresso aprove uma lei para deixar claro quais as verbas indenizatórias podem ser admissíveis como exceção ao teto constitucional, que é equivalente ao salário dos ministros do Supremo.

“Por este caminho, certamente será mais eficaz e rápido o fim do império dos penduricalhos, com efetiva justiça remuneratória, tão necessária para a valorização dos servidores públicos e para a eficiência e dignidade do serviço público”, ressaltou. 

A suspensão dos penduricalhos foi decidida em um processo no qual Dino negou o pagamento de auxílio-alimentação retroativo a um juiz de Minas Gerais.  

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF marca julgamento que vai definir alcance da Lei de Anistia
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Dino nega pedido para suspender a renovação automática da CNH
Edição:
Fernando Fraga
Flávio Dino penduricalhos Três Poderes Judiciário Legislativo Executivo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Dino manda suspender pagamento de penduricalhos nos Três Poderes
qui, 05/02/2026 - 15:14
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula volta a defender mandato para ministros do STF
qui, 05/02/2026 - 15:10
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com ministros e presidentes dos demais poderes, no Palácio do Planalto.
Política Principal desafio da Venezuela é fortalecer democracia, diz Lula
qui, 05/02/2026 - 15:09
Rio de Janeiro (RJ), 05/02/2026 – Apresentação do Plano Operacional do Carnaval Rio 2026, no Centro de Operações e Resiliência, no Centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval
qui, 05/02/2026 - 15:07
Brasília (DF), 05/02/2026 – Empresa da Embraer vende duas aeronaves elétricas para o Japão. Foto: OS2Warp/Wikimedia Commons
Geral Imigrantes-Anchieta terá sistema free flow a partir de julho
qui, 05/02/2026 - 15:03
Salvador (BA), 05/02/2025 - Teto desaba da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho. Foto: Defesa Civil de Salvador/Divulgação
Cultura Iphan destina R$ 20 milhões a obras em igreja que desabou em Salvador
qui, 05/02/2026 - 15:02
Ver mais seta para baixo