Justiça

Fachin pede indicação de nomes para comissão sobre penduricalhos

Acordo prevê criação de regras de transição para as verbas extrateto
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 21:11
Brasília
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, solicitou nesta quinta-feira (26) que o Congresso e o governo federal indiquem representantes para a comissão que foi criada para propor um regime de transição para o pagamento dos chamados penduricalhos.

Na terça-feira (24), o Supremo e a cúpula do Congresso deram o primeiro passo para regulamentar o pagamento dos penduricalhos e decidiram fechar um acordo para a criação de regras de transição para as verbas extrateto. A proposta deve ser fechada em até 30 dias.

Fachin enviou ofícios para os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A tendência é que o acordo seja votado pelo Supremo no dia 25 de março, quando a Corte vai retomar o julgamento as decisões que suspenderam o pagamento de penduricalhos nos Três Poderes, benefícios que são concedidos a servidores públicos e que, somados ao salário, não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil.

Na sessão desta quinta-feira (26), o julgamento do caso foi iniciado, mas os ministros decidiram adiar a votação para analisar a complexidade do tema. 

No dia 5 de fevereiro, Dino determinou a suspensão dos penduricalhos que não estão previstos em lei. A decisão deve aplicada pelos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, que terão prazo de 60 dias para revisar e suspender pagamento dessas verbas indenizatórias que não respeitam o teto.

Gilmar Mendes também suspendeu os pagamentos a juízes e membros do Ministério Público.

Fachada do Supremo Ttribunal Federal. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
Brasília (DF), 24/02/2026 - Presidente do STF, Edson Fachin, durante reunião com Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, Deputado Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro Vital do Rego Filho, Presidente do Tribunal de Contas da União e Hindenburgo Chateaubriand, Vice-Procurador Geral da República. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Edição:
Sabrina Craide
stf Edson Fachin penduricalhos
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
qui, 26/02/2026 - 21:34
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
qui, 26/02/2026 - 21:30
Logo da Agência Brasil
qui, 26/02/2026 - 21:26
Logo da Agência Brasil
qui, 26/02/2026 - 21:16
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
qui, 26/02/2026 - 21:11
Fachada do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
qui, 26/02/2026 - 21:10
