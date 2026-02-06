logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Foragido nos EUA, Ramagem é ouvido pelo STF por videoconferência

Ela negou uso ilegal da Abin para monitorar adversários de Bolsonaro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 16:22
Brasília
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, prestou depoimento, por videoconferência, ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (5).

Ramagem foi ouvido na parte ação penal da trama golpista que estava suspensa e voltou a tramitar após ele perder o mandato em função da condenação a 21 anos de prisão

Durante o depoimento, o ex-deputado reafirmou depoimento prestado ao longo da tramitação do processo principal e negou o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Ex-diretor da Abin, Ramagem já foi condenado a 21 anos de prisão pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em função do mandato parlamentar, Ramagem teve parte das acusações suspensas. O benefício foi aplicado para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A suspensão está prevista na Constituição. Enquanto tinha mandato de deputado, Ramagem não respondeu a crimes ocorridos depois da diplomação, ocorrida em dezembro de 2022.

Com a perda do mandato, o ex-diretor da Abin voltou a responder aos crimes e pode ser condenado novamente.

Fuga

Em setembro do ano passado, Alexandre Ramagem fugiu do país para evitar o cumprimento da pena.

Durante a investigação sobre a trama golpista, ele foi proibido pelo STF de sair do país. Segundo a Polícia Federal, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido. 

No final do ano passado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato de Ramagem. A Constituição determina que a Casa declare a perda do mandato de parlamentar em função de condenação criminal.  

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF: caixa dois pode ser punido como improbidade administrativa
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Edição:
Maria Claudia
André Ramagem stf videoconferência
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Bia Haddad crava 1ª vitória de 2026 em classificatório do WTA de Doha
sex, 06/02/2026 - 17:20
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos
sex, 06/02/2026 - 17:15
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula pede mobilização contra "indústria de contar mentiras"
sex, 06/02/2026 - 16:50
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Geral Lula defende PEC da Segurança Pública e diz que vai criar ministério
sex, 06/02/2026 - 16:50
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino
sex, 06/02/2026 - 16:38
06/02/2026 - Agostina Páez, de 29 anos, acusada de injúria racial contra funcionários em um bar de Ipanema é acompanhada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foto: Frame/Polícia Civíl do Rio de Janeiro
Geral Polícia Civil prende argentina indiciada por injúria racial no Rio
sex, 06/02/2026 - 16:30
Ver mais seta para baixo