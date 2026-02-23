logo ebc
Golpe: STF tem maioria para manter penas de condenados do Núcleo 3

Primeira Turma julga recursos das defesas dos condenados
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 18:24
Brasília
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos, nesta segunda-feira (23), para manter a condenação de sete réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

O colegiado realiza o julgamento dos recursos protocolados pela defesa dos condenados. O julgamento virtual começou na sexta-feira (13) e será finalizado nesta terça-feira (24). 

No núcleo, há militares que faziam parte do grupamento de forças especiais do Exército, identificados como “kids pretos”

Até o momento, Alexandre de Moraes, relator, e os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino votaram para manter as condenações, que foram definidas em novembro do ano passado. Falta o voto de Cármen Lúcia. 

As condenações ocorreram pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. O grupo também disseminou notícias falsas sobre as eleições, fez pressão junto ao alto comando das Forças Armadas para aderirem ao golpe.

Confira as penas dos réus

  • Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel: 24 anos de prisão; 
  • Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel: 21 anos de prisão; 
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel: 21 anos de prisão; 
  • Wladimir Matos Soares - policial federal: 21 anos de prisão; 
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel: 17 anos de prisão; 
  • Bernardo Romão Correa Netto - coronel: 17 anos de prisão; 
  • Fabrício Moreira de Bastos - coronel: 16 anos de prisão.
Golpistas invadem prédios públicos na praça dos Três Poderes. Na foto, carros da Polícia Legislativa são depredados por vândalos em frente ao Congresso Nacional.
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista.
PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa.
STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte
STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte
trama golpista Golpe de Estado stf Jair Bolsonaro núcleo 3
