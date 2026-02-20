logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Júri popular de policiais réus por morte de Gritzbach será em junho

Morto tinha assinado acordo de delação premiada com o MP
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/02/2026 - 17:49
São Paulo
São Paulo (SP), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO. O empresário Vinicius Gritzbach, delator do PCC, morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro de 2024. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A Justiça de São Paulo marcou para junho o julgamento de três policiais militares que respondem pelo assassinato do empresário e delator Vinicius Gritzbach. O crime ocorreu em novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana São Paulo. 

Eles também são acusados da morte de um motorista de aplicativo que passava pelo local no momento dos tiros e de ferir duas pessoas que foram atingidas por estilhaços de disparos feitos no aeroporto.

O júri popular será realizado entre os dias 22 e 26 de junho, no Fórum Criminal de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Órgão especial da Justiça previsto na Constituição, o Tribunal do Júri tem competência exclusiva para julgar crimes dolosos contra a vida. Nesse tipo de julgamento, há a participação de sete jurados, que são selecionados entre a população em geral, e que vão decidir se os réus são inocentes ou culpados pelo crime.

Gritzbach era réu por homicídio e acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Antes de ser assassinado, ele havia assinado uma delação premiada com o Ministério Público do Estado de São Paulo, entregando nomes de pessoas ligadas ao PCC e também acusando policiais de corrupção.

O inquérito e a denúncia

Em março do ano passado, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de Gritzbach e indiciou seis pessoas pelo crime. Segundo o inquérito, o homicídio foi motivado por vingança e também pelo fato de o delator ter mandado matar dois aliados de lideranças do grupo criminoso na Região Metropolitana de São Paulo.

Na ocasião, foram indiciados:

  • Emílio Carlos Gongorra Castilho (o Cigarreira): líder do PCC e mandante do crime;
  • Diego dos Santos Amaral (o Didi): líder do PCC e mandante do crime;
  • Kauê do Amaral Coelho: informante, monitorou o delator e avisou os executores;
  • Fernando Genauro: policial militar e executor do crime;
  • Denis Antonio Martins: policial militar e executor do crime;
  • Ruan Silva Rodrigues: policial militar e executor do crime.

Os três primeiros estão foragidos e enfrentam um processo separado. Já os três policiais (Genauro, Martins e Rodrigues) estão presos no Presídio Militar Romão Gomes e são os que vão enfrentar o júri popular.

Depois de receber este inquérito policial, o Ministério Público decidiu denunciar os seis indiciados por envolvimento no assassinato.

O cabo Denis Martins e o soldado Ruan Rodrigues foram acusados pelo Ministério Público de usarem fuzis para matar Gritzbach. Já o tenente Fernando Genauro teria transportado a dupla de carro até o local da execução e depois ajudado os criminosos a fugirem do local.

Os outros três foram denunciados pelo Ministério Público em um processo que está caminhando de forma separada. Kauê Amaral foi acusado de monitorar os passos de Gritzbach no aeroporto e dar informações para os atiradores. Emílio Gongorra e Diego Amaral foram apontados como mandantes do assassinato.

Procurado pela Agência Brasil, o advogado Claudio Dalledone Júnior, que atua na defesa dos três PMs, disse que "a defesa atendeu à determinação do juiz para indicar as testemunhas que pretende que sejam ouvidas em plenário". 

Relacionadas
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Operação em SP e SC contra grupo ligado ao PCC prende duas pessoas
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal
PF realiza operação para combater tráfico de cocaína do PCC
16/01/2026 - São Paulo - A Delegada Layla Lima Ayub, acusada de advogar para o PCC é presa em SP. Foto: Layla Lima Ayub/Instagram
Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC
Edição:
Vinicius Lisboa
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Tribunal do Júri Antônio Vinicius Gritzbach Primeiro Comando Capital PCC São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Surfista Gabriel Medina surfando. Foto: Brent Bielmann/WSL
Esportes Surfe terá menos vagas olímpicas via WSL nos Jogos de Los Angeles
sex, 20/02/2026 - 18:55
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
Esportes Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial
sex, 20/02/2026 - 18:32
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição a partir de sexta
sex, 20/02/2026 - 18:14
Brasília (DF), 14/10/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
sex, 20/02/2026 - 17:59
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Política Vorcaro confirma que não irá depor na CPMI do INSS
sex, 20/02/2026 - 17:57
Brasília (DF), 06/01/2025 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante Coletiva da Balança Comercial Brasileira. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia Alckmin: Brasil não perde competitividade com tarifa de 10% dos EUA
sex, 20/02/2026 - 17:52
Ver mais seta para baixo