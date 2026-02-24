logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça de SP mantém novas regras do vale-alimentação, informa AGU

Empresas haviam conseguido suspender decreto do governo
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 20:26
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta terça-feira (24) que a Justiça Federal em São Paulo derrubou as liminares de primeira instância que suspenderam o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que regulamentou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Em janeiro, diversas empresas que operam os pagamentos de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) conseguiram suspender a aplicação das novas regras, que fixaram teto para as taxas cobradas de supermercados e restaurantes e reduziram prazo para repasse dos valores para os estabelecimentos.

Segundo a AGU, a decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e determinou que as empresas Ticket, VR, Pluxee, Alelo e Vegas Card devem cumprir o decreto imediatamente.

Teto de taxas

Assinado em novembro de 2025, o decreto do governo federal fixou um teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas empresas de vale-refeição e vale-alimentação de supermercados e restaurantes, além de reduzir de 30 para 15 dias o prazo máximo para o repasse dos valores aos estabelecimentos. Até então, taxas nem prazos eram regulamentados no PAT.

A norma também limita a tarifa de intercâmbio a 2%, proíbe cobranças adicionais, estabelece um prazo de 90 dias para adaptação das empresas e determina a interoperabilidade total entre bandeiras. Em até um ano, qualquer cartão de benefício deverá ser aceito em todas as maquininhas de pagamento.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia com vale-alimentação e refeição pode chegar a R$ 7,9 bilhões
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Mais uma empresa obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação
Edição:
Sabrina Craide
vale-alimentação AGU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
ter, 24/02/2026 - 21:36
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
ter, 24/02/2026 - 20:46
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Justiça PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF
ter, 24/02/2026 - 20:34
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Geral Alagada, Matias Barbosa (MG) fecha unidades de saúde e suspende aulas
ter, 24/02/2026 - 20:33
Dolar-Moeda estrangeira
Economia Bolsa bate recorde e supera os 191 mil pontos com capital externo
ter, 24/02/2026 - 20:30
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Justiça de SP mantém novas regras do vale-alimentação, informa AGU
ter, 24/02/2026 - 20:26
Ver mais seta para baixo