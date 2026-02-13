logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Mendonça se reúne com PF e define novas etapas da apuração do Master

Foi a primeira reunião do ministro após assumir relatoria do inquérito
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 20:27
Brasília
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), se reuniu nesta sexta-feira (13) com integrantes da Polícia Federal (PF) para tomar conhecimento das investigações que envolvem o Banco Master.

O encontro durou cerca de duas horas. Durante a reunião, o ministro e os delegados responsáveis pelo caso definiram os procedimentos que serão adotados nas próximas etapas da investigação.

A reunião marcou o primeiro contato de André Mendonça com o inquérito sobre as fraudes ocorridas no Master.

A partir de agora, os próximos passos da investigação serão comandados pelo ministro, que também é relator do inquérito que trata dos descontos indevidos de mensalidades associativas nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

O ministro se tornou relator do caso, nesta quinta-feira (12), após Dias Toffoli pedir para deixar a relatoria do caso.

A saída de Toffoli foi decidida durante reunião na qual os ministros da Corte foram informados de que há menções ao nome do ministro em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão da PF.

Investigação

Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF tem maioria de votos contra gratificação de desempenho a inativos
Edição:
Carolina Pimentel
Banco Master André Mendonça stf PF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste salarial de 27,5% e melhores condições de trabalho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Justiça STF julga validade da aposentadoria especial para vigilantes
sex, 13/02/2026 - 21:48
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República.
Justiça Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
sex, 13/02/2026 - 21:10
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real
Economia FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank
sex, 13/02/2026 - 20:48
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Mendonça se reúne com PF e define novas etapas da apuração do Master
sex, 13/02/2026 - 20:27
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,22 em dia de turbulência internacional
sex, 13/02/2026 - 19:55
Brasília (DF), 26/02/2025 - Roubo de celular no Carnaval: Celular Seguro. Foto: MJSP/Divulgação
Geral Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
sex, 13/02/2026 - 19:38
Ver mais seta para baixo