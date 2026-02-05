logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção

Em outubro, operação contra o tráfico de drogas deixou 122 mortos
Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 18:34
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 15 dias para o governo do Rio de Janeiro enviar à direção da Polícia Federal (PF) as câmeras e imagens capturadas durante a Operação Contenção, ocorrida em outubro do ano passado nos complexos da Penha e do Alemão. A decisão foi assinada nesta quarta-feira (4). 

Considerada a operação mais letal do Rio de Janeiro dos últimos anos, a Operação Contenção tinha como objetivo, segundo a Segurança Pública do Rio de Janeiro, conter os avanços do Comando Vermelho. Foram mortas 122 pessoas, entre as quais, 5 policiais.

De acordo com a decisão, os equipamentos e as imagens deverão passar por perícia da PF. A corporação deverá apresentar os laudos do trabalho realizado.

A decisão do ministro foi tomada no processo conhecido como ADPF das Favelas - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635. Na ação, a Corte já determinou diversas medidas para redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Luto e fome: viúva tenta se reerguer após operação mais letal do Rio
Rio de Janeiro (RJ), 04/12/2025 - O comissário José Luis Caballero Ochoa, presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), fala com a imprensa, em frente ao Palácio Guanabara, ao sair de reunião com o governador Cláudio Castro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
CIDH discute com Cláudio Castro letalidade da Operação Contenção
Edição:
Amanda Cieglinski
ADPF das Favelas Operação Contenção Rio de Janeiro Comando Vermelho Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
qui, 05/02/2026 - 18:34
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados para o Superior Tribunal Militar (STM), Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Bancada: senador Jader Barbalho (MDB-PA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
qui, 05/02/2026 - 18:16
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho
qui, 05/02/2026 - 18:10
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
Justiça STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão
qui, 05/02/2026 - 18:02
Governador Valadares (MG) - Passagem da lama pelo Rio Doce, por causa do rompimento de duas barragens em Mariana, Minas Gerais, causa desastre ambiental (Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios/Divulgação)
Saúde Ações de saúde receberam quase R$ 1 bilhão do Fundo Rio Doce em 2025
qui, 05/02/2026 - 17:45
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Educação Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
qui, 05/02/2026 - 17:39
Ver mais seta para baixo