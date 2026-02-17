logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF apura vazamento de dados da Receita de ministros do STF

Fisco rastreia acessos e colabora na investigação de vazamentos
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/02/2026 - 10:31
Brasília
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (17), quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, na investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parentes e outras autoridades nos últimos três anos.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de representação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas:

  •       monitoramento por tornozeleira eletrônica;
  •       o afastamento do exercício de função pública;
  •       o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país.

Investigação

Em nota à imprensa, a Receita Federal esclarece que as operações de busca realizadas pela Polícia Federal se basearam em informações fornecidas pela própria Receita.

Além do inquérito que tramita no Supremo, a Receita informa que há uma investigação prévia em parceria com a Polícia Federal e que os resultados serão divulgados oportunamente.

O fisco também detalhou o andamento das investigações que miram o acesso indevido a dados de ministros da Suprema Corte e seus familiares:

  •          Em 11 de janeiro, a Corregedoria da Receita abriu um procedimento interno motivado por notícias veiculadas pela imprensa.
  •          No dia seguinte, 12 de janeiro, o STF formalizou um pedido de auditoria completa nos sistemas da Receita para identificar os acessos suspeitos aos dados dos magistrados e outros contribuintes realizados nos últimos três anos.

Rastreamento

A Receita Federal diz ter intensificado o controle de perfis que acessam os dados dos contribuintes, desde de 2023.

O órgão enfatizou que seus sistemas permitem o monitoramento total de acessos e qualquer uso indevido é detectável, auditável e passível de punição administrativa e criminal.

“A Receita Federal do Brasil não tolera desvios, especialmente, relacionados ao sigilo fiscal, pilar básico do sistema tributário”, reafirmou a Receita Federal.

A Receita explica que a auditoria interna em seus sistemas está em andamento e que os desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator do inquérito no STF, ministro Alexandre de Moraes.

No âmbito das investigações da Receita, sete processos disciplinares foram concluídos, resultando em três demissões.

Relacionadas
Cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE - 16/08/2022
Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República.
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Porto Alegre (RS), 28/04/2025 - Importantes vias da zona Norte e área central de Porto Alegre, repletas de um comércio vibrante, são agora cenário do abandono de empreendedores. Depois das enchentes, não é difícil circular por vias como as avenidas Farrapos e Cristóvão Colombo, assim como a rua Voluntários da Pátria e se deparar com dezenas de placas de aluguel e venda, reflexo da crise provocada pelo avanço da água. Cerca de 8.000 mil imoveis estão dentro desta estatística. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Edição:
Fernando Fraga
Polícia Federal stf PGR mandados de busca vazamento de dados da Receita Receita Federal fisco
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
ter, 17/02/2026 - 11:28
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça PF apura vazamento de dados da Receita de ministros do STF
ter, 17/02/2026 - 10:31
Logo da Agência Brasil
Geral Mulher morre na Zona Norte de São Paulo devido às chuvas
ter, 17/02/2026 - 10:27
FILE PHOTO: Reverend Jesse Jackson departs the funeral for Whitney Houston at the New Hope Baptist Church in Newark, New Jersey February 18, 2012. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
Internacional Morre Jesse Jackson, pastor e ativista norte-americano
ter, 17/02/2026 - 09:44
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura SP: Carnaval tem Galo da Madrugada, Cerca Frango e Carna Black Ritmo
ter, 17/02/2026 - 08:56
Brasília 17/02/2026 - Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro. Foto: ZOOTAXA/Divulgação
Meio Ambiente Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro
ter, 17/02/2026 - 08:33
Ver mais seta para baixo