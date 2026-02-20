logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro

Papudinha tem estrutura para atender ex-presidente, afirma Gonet
Agência Brasil
Publicado em 20/02/2026 - 17:59
Brasília
Brasília (DF), 14/10/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta sexta-feira (20) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário ao pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No parecer, Gonet disse que a Papudinha, onde o ex-presidente está preso, oferece atendimento médico 24 horas por dia e conta com uma unidade avançada do Samu que pode ser usada por Bolsonaro em caso de emergência.

O ex-presidente está preso no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes negou outro pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Bolsonaro.

O ministro disse que o ex-presidente pode receber atendimento médico particular sem autorização judicial e que há uma equipe médica para atendê-lo em caso de emergência.

Relacionadas
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Laudo da PF descarta necessidade de hospitalização para Bolsonaro
Edição:
Lílian Beraldo
PGR Jair Bolsonaro Golpe de Estado Prisão domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Surfista Gabriel Medina surfando. Foto: Brent Bielmann/WSL
Esportes Surfe terá menos vagas olímpicas via WSL nos Jogos de Los Angeles
sex, 20/02/2026 - 18:55
Luisa Stefani - WTA de Adelaide 2026
Esportes Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial
sex, 20/02/2026 - 18:32
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição a partir de sexta
sex, 20/02/2026 - 18:14
Brasília (DF), 14/10/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
sex, 20/02/2026 - 17:59
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Política Vorcaro confirma que não irá depor na CPMI do INSS
sex, 20/02/2026 - 17:57
Brasília (DF), 06/01/2025 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante Coletiva da Balança Comercial Brasileira. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia Alckmin: Brasil não perde competitividade com tarifa de 10% dos EUA
sex, 20/02/2026 - 17:52
Ver mais seta para baixo