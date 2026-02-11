logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso ao inquérito do Master

Presidente da CAE defende convocação de Daniel Vorcaro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 20:47
Brasília
Brasília (DF), 24/09/2025 Senador , Renan Calheiros, durante coletiva após aprovação do projeto de lei (PL 1.952/2019) que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado defendeu nesta quarta-feira (11) o acesso dos parlamentares à investigação sobre as fraudes no Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado.

O presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e outros parlamentares do colegiado se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e reforçaram que a CAE tem competência legal para fiscalizar o sistema financeiro e deve ajudar na responsabilização dos envolvidos.

Em entrevista após a reunião, o senador defendeu a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro, dono Master, para prestar depoimento na comissão.

"Para que os trabalhos da comissão sejam produtivos, eu acho que a gente deveria começar a fase de depoimento ouvindo Vorcaro", afirmou.

Calheiros também disse que deve conversar com outros ministros da Corte e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para defender o acesso à investigação.

No Supremo, o inquérito que investiga as fraudes no Banco Master é relatado pelo ministro Dias Toffoli.

Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Relacionadas
11/02/2026 - Suspeito de jogar mala de dinheiro pela janela em Balneário Camboriú tem celular apreendido. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Dinheiro é jogado pela janela em operação da PF contra Rioprevidência
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Diretor Jurídico do BRB deixa cargo após caso Banco Master
Edição:
Carolina Pimentel
Banco Master stf Senado Daniel Vorcaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
qua, 11/02/2026 - 21:35
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
qua, 11/02/2026 - 21:23
Brasília (DF), 24/09/2025 Senador , Renan Calheiros, durante coletiva após aprovação do projeto de lei (PL 1.952/2019) que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso ao inquérito do Master
qua, 11/02/2026 - 20:47
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia Banco do Brasil tem lucro de R$ 20,68 bilhões em 2025
qua, 11/02/2026 - 20:11
Logo da plataforma X, Twitter. Foto: X/Divulgação
Geral Violações no Grok continuam, dizem MPF, ANPD e Senacon
qua, 11/02/2026 - 19:38
Vladyslav Heraskevych durante treino 11/2/2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Esportes COI “implora” a ucraniano para competir sem o capacete com homenagens
qua, 11/02/2026 - 19:28
Ver mais seta para baixo