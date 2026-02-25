logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF inicia julgamento sobre pagamento de penduricalhos a servidores

Discussão será retomada na próxima quinta-feira
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 18:56
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira (25) o julgamentos das decisões que suspenderam o pagamento de benefícios concedidos a servidores públicos que junto ao salário ultrapassam o teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil.

Na sessão de hoje, os ministros ouviram as sustentações orais de diversas associações que representam juízes, promotores e outras carreiras de servidores que defendem a manutenção dos pagamentos, conhecidos como penduricalhos.

Após as manifestações, o julgamento foi suspenso e será retomado, nesta quinta-feira (26), com a votação dos ministros.

O plenário vai decidir se mantém as decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes que suspenderam os penduricalhos.

No dia 5 de fevereiro, Dino determinou a suspensão dos penduricalhos que não estão previstos em lei. A decisão deve ser aplicada pelos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, que terão prazo de 60 dias para revisar e suspender pagamento dessas verbas indenizatórias que não respeitam o teto.

Na terça-feira (24), Gilmar Mendes também suspendeu os pagamentos a juízes e membros do Ministério Público.

Teto

Durante a sessão de hoje, Dino disse que atualmente o cumprimento do teto constitucional depende da interpretação de cada órgão pagador sobre verbas indenizatórias.

"Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje, nós devemos ter 2 mil, 3 mil tetos vigentes no Brasil. Esse é o fato", afirmou.

Gilmar Mendes disse que a Constituição deu autonomia administrativa e financeira para evitar a dependência burocrática do Judiciário e do Ministério Público em relação ao Poder Executivo.  Contudo, o ministro disse que autonomia financeira não pode virar "balbúrdia". 

"O texto constitucional estabelece regras, inclusive a norma mais programática que se tem, que é o teto de ministros do STF. De teto, pelo que estou vendo pelos números, se tornou piso, e um piso muito ordinário. Ficou uma situação complexa que vai exigir muita criatividade para superar", completou.

Na última terça-feira (24), o Supremo e a cúpula do Congresso deram o primeiro passo para regulamentar o pagamento dos penduricalhos e decidiram fechar um acordo para a criação de regras de transição para as verbas extrateto. A regulamentação foi uma das determinações que constam na decisão de Flávio Dino. 

Relacionadas
Brasília (DF), 25/02/2026 – Na foto da esquerda para direita, Antônio Francisco (pai), ministra Anielle Franco (irmã), Luyara Franco (filha), Marinete Silva (mãe), Mônica Benicio (esposa). Familiares da ex vereadora, Marielle Franco posam para foto no plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Condenação é recado para quem debochou de Marielle, diz Anielle
Operação Di@na prende principal investigado por ameaças de estupro e morte a parlamentares mineiras. Foto: MPMG
Desembargador recua e manda prender homem por estupro de menina de 12
Brasília (DF), 25/02/2026 – Plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Caso Marielle e Anderson: STF condena irmãos Brazão a 76 anos
Edição:
Aline Leal
stf penduricalhos Servidores Públicos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rubens Paiva
Justiça STF: entidades ingressam em ação contra anistia no caso Rubens Paiva
qua, 25/02/2026 - 20:58
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça AGU pede que CNJ investigue decisão sobre estupro de vulnerável
qua, 25/02/2026 - 20:45
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Chuvas em MG já deixaram 47 mortos e 20 desaparecidos
qua, 25/02/2026 - 19:55
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – A auxiliar de cozinha, Daniele Saldanha, moradora do bairro Alto do Grajaú, teve a casa condenada pela Defesa Civil e está abrigada na Escola Municipal Murilo Mendes, no Alto do Grajaú, em Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Desabrigados enfrentam incertezas depois de chuvas em Juiz de Fora
qua, 25/02/2026 - 19:47
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,12 e atinge menor valor em 21 meses
qua, 25/02/2026 - 19:47
Brasília (DF) 25/02/2026 - A ministra das mulheres Márcia Lopes, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Governo vai inaugurar mais duas Casas da Mulher Brasileira em março
qua, 25/02/2026 - 19:22
Ver mais seta para baixo