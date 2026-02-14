logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF julga validade da aposentadoria especial para vigilantes

INSS alega que atividade não se enquadra como perigosa
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 21:48
Brasília
Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste salarial de 27,5% e melhores condições de trabalho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir nesta sexta-feira (13) se vigilantes tem direito à aposentadoria especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A questão será decidida durante julgamento virtual que será encerrado às 23h59. 

O plenário virtual da Corte julga um recurso do INSS para derrubar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), instância inferior ao Supremo, que reconheceu o benefício. O instituto alega que o serviço de vigilância se enquadra como atividade perigosa, sem exposição aos agentes nocivos, e dá direito somente ao adicional de periculosidade.

Pelos cálculos da autarquia, o reconhecimento do benefício terá custo de R$ 154 bilhões, em 35 anos. 

O caso envolve a discussão sobre as mudanças promovidas pela reforma da Previdência de 2019, que passou a prever que a aposentadoria especial vale nos casos de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Com a entrada em vigor da norma, a periculosidade deixou de ser adotada para concessão do benefício.

Até o momento, o placar do julgamento está 5 votos a 4 contra a aposentadoria especial. Prevalece o voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, a periculosidade não é inerente à atividade de vigilância, e a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida aos profissionais. 

“A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial”, disse o ministro.

O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli e André Mendonça. 

O relator do caso, Nunes Marques, votou pelo reconhecimento da atividade especial dos vigilantes e entendeu que a atividade traz riscos à integridade física da categoria.

“É possível o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, tendo em vista os prejuízos à saúde mental e os riscos à integridade física do trabalhador, tanto em período anterior quanto posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019”, afirmou o relator.

O voto do relator foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Edson Fachin. 

O último a votar será o ministro Gilmar Mendes. 

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF tem maioria de votos contra gratificação de desempenho a inativos
Edição:
Carolina Pimentel
stf Aposentadoria Especial Vigilantes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste salarial de 27,5% e melhores condições de trabalho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Justiça STF julga validade da aposentadoria especial para vigilantes
sex, 13/02/2026 - 21:48
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República.
Justiça Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
sex, 13/02/2026 - 21:10
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real
Economia FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank
sex, 13/02/2026 - 20:48
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Mendonça se reúne com PF e define novas etapas da apuração do Master
sex, 13/02/2026 - 20:27
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,22 em dia de turbulência internacional
sex, 13/02/2026 - 19:55
Brasília (DF), 26/02/2025 - Roubo de celular no Carnaval: Celular Seguro. Foto: MJSP/Divulgação
Geral Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
sex, 13/02/2026 - 19:38
Ver mais seta para baixo