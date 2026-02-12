logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF suspende reunião sobre menção a Toffoli no caso Master

Ministros retomam reunião ainda na noite de hoje
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 19:25
Brasília
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
© ASCOM/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu há pouco a reunião convocada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, para tratar do relatório da investigação da Polícia Federal (PF) que faz menções ao ministro Dias Toffoli, relator do inquérito do Banco Master na Corte. 

A reunião será retomada às 20h.

A primeira parte da sessão começou por volta das 17h e foi encerrada às 19h. Todos os ministros participam do encontro. André Mendonça e Luiz Fux não estão em Brasília e participam por videoconferência.

A reunião foi convocada por Fachin para dar ciência aos demais membros do STF sobre o material entregue pela PF e o conteúdo da defesa de Toffoli. 

Na segunda-feira (9), a PF informou ao presidente do Supremo que encontrou uma menção ao nome de Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão. A menção está em segredo de Justiça.

No mês passado, Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades em um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O fundo comprou uma participação no resort Tayayá, localizado no Paraná, que era de propriedade de familiares do ministro.

Mais cedo, Toffoli divulgou nota à imprensa, confirmou que é um dos sócios do resort e disse que não recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 09/12/2024 O ministro do STF, Edson Fachin, relator do recurso que trata da relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte, preside audiência pública para tratar do tema Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Caso Master: Fachin convoca ministros para tratar de menções a Toffoli
Brasília (DF), 02/02/2026 - Os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Banco Master: Toffoli pede que PF envie dados de celulares apreendidos
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro
Edição:
Carolina Pimentel
stf Banco Master Toffoli Daniel Vorcaro PF Fachin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Primeiro dia de aulas no CED 01 da Estrutural, uma das escolas públicas do DF onde foi implementado o modelo cívico-militar.
Justiça Justiça suspende regras de escolas cívico-militares em SP
qui, 12/02/2026 - 21:27
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Toffoli deixa relatoria de investigação sobre o Banco Master
qui, 12/02/2026 - 20:44
O Banco Central lança a nova nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará.
Economia Governo publica programação do Orçamento em 2026
qui, 12/02/2026 - 20:20
Brasília (DF), 13/09/2024 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante entrevista sobre a regulamentação do programa Depreciação Acelerada, que tem como objetivo modernizar o parque industrial brasileiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Alckmin critica quebra de patentes de canetas emagrecedoras
qui, 12/02/2026 - 20:02
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Senador vai à PGR e pede afastamento de Toffoli do caso Master
qui, 12/02/2026 - 19:36
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça STF suspende reunião sobre menção a Toffoli no caso Master
qui, 12/02/2026 - 19:25
Ver mais seta para baixo