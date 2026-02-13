logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF tem maioria de votos contra gratificação de desempenho a inativos

Corte julga recurso do INSS contra decisão da Justiça Federal do Rio
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 18:56
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta sexta-feira (13) maioria de votos contra o pagamento de gratificação por desempenho a servidores aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O entendimento foi consolidado durante julgamento sobre a validade do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) para os servidores inativos do órgão. A análise do caso começou na semana passada e será encerrada hoje, às 23h59. 

O plenário virtual do Supremo julga um recurso do INSS para derrubar uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro que reconheceu a paridade entre servidores ativos e inativos e garantiu a gratificação aos aposentados.

A discussão tratou da Lei 13.324/2016, que aumentou a pontuação mínima, de 30 para 70 pontos, na avaliação de desempenho dos ativos, independentemente do resultado da avaliação.

Os magistrados federais aceitaram recurso de um servidor inativo e entenderam que a regra fixada na lei tornou a gratificação de natureza geral. Dessa forma, ela também é devida aos aposentados.

Após a decisão, o INSS recorreu ao Supremo. De acordo com o órgão, a gratificação não pode ser incorporada a aposentadorias e pensões.

Julgamento

Prevaleceu no julgamento o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia. Os demais votos contra a paridade entre aposentados e servidores ativos foram proferidos pelos ministros Flávio Dino, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Pelo entendimento da maioria, a alteração na pontuação de desempenho individual não autoriza o pagamento da gratificação a inativos.

Os ministros Edson Fachin e André Mendonça reconheceram a paridade.

Relacionadas
A ministra Carmen Lúcia, do STF, participa da abertura Oficina para Validação das Diretrizes Nacionais para investigação dos feminicídios (Valter Campanato/Agência Brasil)
Cármen Lúcia vota contra gratificação de desempenho a inativos do INSS
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Simulador de aposentadoria do INSS é reativado
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
STF suspende reunião sobre menção a Toffoli no caso Master
Edição:
Vinicius Lisboa
INSS Aposentadoria servidor inativo Supremo Tribunal Federal stf Carmen Lúcia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/02/2025 - Roubo de celular no Carnaval: Celular Seguro. Foto: MJSP/Divulgação
Geral Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
sex, 13/02/2026 - 19:38
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça STF tem maioria de votos contra gratificação de desempenho a inativos
sex, 13/02/2026 - 18:56
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026
sex, 13/02/2026 - 18:44
13/02/2026 - Circuito Vem Pra Madre: 90 atrações animam o Carnaval no bairro mais boêmio de São Luís. Foto: Governo do Maranhão/Divulgação
Cultura Mais antigo bloco de São Luís, Fuzileiros da Fuzarca celebra 90 anos
sex, 13/02/2026 - 16:55
Carnaval do Pelourinho 2024 (Circuito Batatinha). Foto: Matheus Landim/GOVBA
Cultura Salvador: Pelourinho tem 150 atrações no Carnaval; confira programação
sex, 13/02/2026 - 16:53
Rio de Janeiro (RJ) 25/01/2025 – Vendedores ambulantes na Praia do Flamengo durante semana com alerta de calor extremo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
sex, 13/02/2026 - 16:52
Ver mais seta para baixo