logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília

Pedro Turra é acusado de lesão corporal grave; vítima segue na UTI
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 14:35
Brasília
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
© Frame/Inquérito Policial/ Polí

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, negou habeas corpus protocolado pela defesa do piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (5).

Com isso, Turra vai continuar preso preventivamente no presídio da Papuda, em Brasília, pela acusação de lesão corporal grave. 

O piloto foi preso, na semana passada, após agredir um adolescente de 16 anos. O desentendimento ocorreu por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima, que continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Águas Claras, na capital federal.

Na última segunda-feira (2), a prisão do piloto também foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). O desembargador Diaulas Costa Ribeiro entendeu que a prisão é necessária para preservar as investigações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No pedido de habeas corpus, a defesa contestou a decretação da prisão pela primeira instância e afirmou que o piloto tem residência fixa, não tentou fugir e colaborou com as investigações.

Segundo os advogados, Turra foi preso a partir de vídeos publicados na internet, sem contraditório e validação judicial. Além disso, a defesa disse que o acusado teme por sua segurança diante da exposição midiática do caso.

 

Relacionadas
31/01/2026 - O piloto Pedro Arthur Turra Basso, que mandou um adolescente de 16 anos para a UTI após uma briga envolvendo chicletes, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: Reprodução/Instagram
Polícia prende piloto acusado de espancar jovem em Brasília 
31/01/2026 - O piloto Pedro Arthur Turra Basso, que mandou um adolescente de 16 anos para a UTI após uma briga envolvendo chicletes, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: Reprodução/Instagram
Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Edição:
Denise Griesinger
Pedro Turra agressão habeas corpus
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
Geral Pré-Carnaval de SP tem blocos de Ivete, Calvin Harris e Luísa Sonza
sex, 06/02/2026 - 15:56
17.11.2025. Guarulhos (SP) - Anúncio do 1º lote de entrega de Insulina Glargina Biomm/Fiocruz. Fotos: Rafael Nascimento/MS.
Saúde SUS inicia transição de insulina humana para a de ação prolongada
sex, 06/02/2026 - 15:26
Brasília (DF), 18/12/2025 – O ministro da fazenda, Fernando Haddad durante entrevista com setoristas do ministério. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Haddad pede que Congresso enfrente problema dos supersalários
sex, 06/02/2026 - 15:09
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Educação Abertas inscrições para 21ª Olimpíada de Matemática
sex, 06/02/2026 - 14:54
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
Justiça STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
sex, 06/02/2026 - 14:35
Brasília (DF) 31/12/2024 – Customização de armas de fogo e treinamento em um clube de tiro. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Controle de armamentos não é prioridade dos estados, diz Sou da Paz
sex, 06/02/2026 - 14:26
Ver mais seta para baixo