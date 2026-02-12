logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Tribunal italiano encerra audiência sobre extradição de Zambelli

Sentença deve ser divulgada nos próximos dias
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 15:20
Brasília
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

A Corte de Apelação de Roma encerrou nesta quinta-feira (12) a fase de audiência no julgamento sobre a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. O tribunal deverá agora se reunir para deliberar uma sentença, que deverá ser divulgada nos próximos dias. 

A audiência sobre a extradição começou na quarta (11), quando foi suspensa após a manifestação do Ministério Público italiano e de um dos advogados da ex-deputada. Nesta quinta (12), o representante do governo brasileiro e mais um advogado de defesa prestaram depoimento. 

Zambelli está presa desde 29 de julho na Itália, país de onde possui passaporte e para onde fugiu após ter sido condenada a prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

A então deputada deixou o país dias antes de se esgotarem os últimos recursos contra a sentença de 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O crime ocorreu em 2023 e, segundo as investigações, foi cometido a mando de Zambelli. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O julgamento sobre a extradição, solicitada pelo Brasil por determinação do Supremo, chegou a ser adiado mais de uma vez pelo tribunal italiano, uma em dezembro e outra em janeiro. Nas duas ocasiões, o juízo responsável entendeu ser necessário mais tempo para a análise de documentos.  

Na terça (10), a Justiça italiana negou um pedido feito pela defesa para que os juízes responsáveis pelo caso fossem substituídos. Os advogados alegavam parcialidade dos julgadores. 

Desde que saiu do país, Zambelli foi condenada novamente pelo Supremo, dessa vez pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, no episódio em que armada, perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo, em outubro de 2022. 

Em razão das condenações, ele também teve o mandato cassado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. A medida foi determinada pelo Supremo mesmo depois do plenário da Câmara ter aprovado a manutenção do mandato. Prevaleceu o entendimento de que a pena em regime inicial fechado não é compatível com o mandato parlamentar. 

Ao requerer a extradição, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, garantiu que o presídio brasileiro no qual as penas deverão ser cumpridas mantém padrões de salubridade, segurança e assistência às detentas, além de oferecer atendimento médico e cursos técnicos. Ele também informou que nunca houve rebelião na penitenciária.

Relacionadas
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
MP denuncia agressor de adolescente no DF por homicídio doloso
Edição:
Aline Leal
Carla Zambelli justiça italiana stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Portugal aprova restrições a acesso de crianças a redes sociais
qui, 12/02/2026 - 16:46
Employees are seen during a technical visit of Brazil's Agriculture Minister Blairo Maggi at the Brazilian meatpacker JBS SA in the city of Lapa, Parana state, Brazil, March 21, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino
Economia Confiança da indústria recua pelo 14º mês consecutivo
qui, 12/02/2026 - 16:38
Eve, da Embraer, faz primeiro voo do carro voador no interior paulista
Economia Anac quer criar categoria de piloto específica para "carro voador"
qui, 12/02/2026 - 16:32
DHS agents stand guard as people take part in a protest against U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and U.S. President Donald Trump's immigration policies outside the Metropolitan Detention Center (MDC) in Los Angeles, California, U.S., January 30, 2026. REUTERS/Jill Connelly
Internacional Trump concorda em retirar ICE de Minnesota, diz czar da fronteira
qui, 12/02/2026 - 16:15
12/02/2026 - A imagem do piloto Pedro Turra com a cabeça raspada, no momento que é incluído no Complexo Penitenciário da Papuda. Foto: PCDF/Divulgação
Geral Justiça mantém prisão de piloto acusado de matar jovem em Brasília
qui, 12/02/2026 - 16:13
12/02/2026 - Comércio entre Brasil e Reino Unido cresce 10,5% em 2025. Fotos: Ilanwet e Nerivill/ Pixabay
Economia Comércio entre Brasil e Reino Unido cresce 10,5% em 2025
qui, 12/02/2026 - 15:49
Ver mais seta para baixo