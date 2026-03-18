logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU dá parecer contrário à flexibilização do estupro de vulnerável

Manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 19:43
Brasília
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou nesta quarta-feira (18) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer pela inconstitucionalidade de decisões judiciais que flexibilizaram o crime de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes.

O parecer foi anexado a uma ação direita de inconstitucionalidade protocolada pelo PT. O partido pretende impedir a relativização do entendimento de que menores de 14 anos não possuem capacidade para consentir a prática de atos sexuais.

Conforme o Artigo 217-A, do Código Penal, praticar ato libidinoso e ter conjunção carnal com menor de 14 anos é crime.

Apesar do texto da lei, diversas decisões da Justiça entendem que relacionamento íntimo com menores pode ser considerado consensual, como ocorreu no  caso do desembargador que absolveu um homem acusado de estupro contra uma menina de 12 anos, em Minas Gerais.

“As decisões judiciais introduzem não apenas instabilidade normativa, criando cenário de insegurança jurídica e tratamento desigual a situações semelhantes, mas também dificultam a atuação preventiva da política pública, fragilizam campanhas educativas e estratégias de conscientização”, afirmou o órgão.

A ação é relatada pela ministra Cármen Lúcia. A data do julgamento ainda não foi definida.

Caso de Minas Gerais

No final de fevereiro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou o afastamento do desembargador Magid Nauef Láuar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A medida foi tomada após ele ser alvo de pedidos de investigação por ter proferido voto que levou à absolvição de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos e da mãe da menina, que teria sido conivente com o crime.

O acusado e a menina viviam juntos como um casal na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. 

Após a repercussão do caso, o CNJ recebeu denúncias de que o magistrado teria praticado delitos sexuais durante o período em que atuou como juiz nas comarcas de Ouro Preto (MG) e Betim (MG).

Dias antes de ser afastado pelo conselho, o desembargador proferiu uma decisão individual e restabeleceu a decisão de primeira instância que condenou o homem e a mãe da adolescente. Ele também determinou a prisão dos acusados.

Relacionadas
Santo Antônio do Içá (AM), 23/07/2025 - Integrante da comitiva do Ministério Público do AM, abraçando a mulher indígena que afirma ter sido violentada por quatro policiais e um guarda-municipal. Foto: MPAM/Divulgação
Entenda como nova lei põe fim a atenuantes para estupro de vulnerável
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio: Polícia prende professor universitário que abusou de 4 crianças
violencia_contra_mulher.jpg
Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP
Edição:
Juliana Andrade
AGU stf estupro de vulnerável
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Justiça Fux suspende regras da Alerj para eleição indireta para governo do Rio
qua, 18/03/2026 - 20:01
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Meio Ambiente Entidades criticam urgência de projeto sobre crimes ambientais
qua, 18/03/2026 - 19:52
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça AGU dá parecer contrário à flexibilização do estupro de vulnerável
qua, 18/03/2026 - 19:43
Gio Garbelini, Atlético de Madrid
Esportes Futebol: Gio Garbelini é acusada de ofensa racista em jogo na Espanha
qua, 18/03/2026 - 19:09
Brazlândia (DF) - O paulista João Fukushi aprendeu com o pai os segredos da plantação do morango e se aventurou no Centro-Oeste a produzir a fruta (Valter Campanato/Agência Brasil)
Economia Agricultores com perda de produção começam a receber o Garantia-Safra
qua, 18/03/2026 - 18:48
Brasília (DF), 18/03/2026 - Novos selos do Inmetro entram em vigor e produtos com modelo antigo só podem circular até o fim de março. Foto: Inmetro/Divulgação
Geral Selos antigos do Inmetro para capacete, extintor e GNV vencem em março
qua, 18/03/2026 - 18:47
Ver mais seta para baixo