logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU pede que PF investigue usuários que publicaram vídeos misóginos

Conteúdo se espalhou nos últimos dias nas redes sociais
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 18:34
Brasília
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta segunda-feira (9) que acionou a Polícia Federal (PF) para investigar usuários da internet que publicaram vídeos em que fazem apologia à violência contra a mulher.

Os vídeos se espalharam nos últimos dias pelas redes sociais e mostram homens simulando chutes, facadas e socos para casos de recusa em relacionamentos, como um fora, beijos ou pedido de casamento. As publicações foram legendadas com os dizeres: “Treinando caso ela diga não”.

Segundo a AGU, os vídeos tiveram origem em quatro perfis do TikTok e já foram removidos, mas devem os responsáveis devem ser investigados por incitar crimes contra a mulher.

“A circulação sistemática de conteúdo misógino em plataformas digitais representa ameaça concreta aos direitos fundamentais das mulheres”, disse o órgão.

Os acusados podem responder pela incitação aos crimes de feminicídio, ameaça, lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.

Confira a reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre a trend

Relacionadas
Brasília (DF), 09/03/2026 - Programa Caminhos da Reportagem. A nova roupa do machismo. Frame: TV Brasil
Ódio contra mulheres nas redes é tema do Caminhos da Reportagem
Brasília/DF, 19/01/2024, Golpes feitos pelo telefone celular. Crime cibernético, Fake news, cyber crime, golpe, fraude, Fraude bancária. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Conteúdos violentos contra a mulher viralizam na internet; saiba mais
Brasília, DF 08/03/2024 O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta sexta-feira, 8 de março, de almoço alusivo ao Dia Internacional das Mulheres, no Restaurante Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e outras ministras, participam do encontro, que reuniu servidoras do Governo Federal. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
“Não podemos nos conformar com homens matando mulheres”, diz Lula
Edição:
Amanda Cieglinski
AGU PF Misoginia Machismo Violência Contra a Mulher Direitos das Mulheres redes sociais Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência
seg, 09/03/2026 - 18:53
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Internacional Guerra no Irã: preço do petróleo salta 7% e chega a recorde desde 2022
seg, 09/03/2026 - 18:45
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça AGU pede que PF investigue usuários que publicaram vídeos misóginos
seg, 09/03/2026 - 18:34
Brasília- DF – 09/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política CPMI do INSS: convocados não comparecem e depoimentos são adiados
seg, 09/03/2026 - 18:31
Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília.
Geral Após ameaça de bomba, voo da Latam de Brasília a São Paulo é adiado
seg, 09/03/2026 - 18:30
Operação Javari
Direitos Humanos Univaja e DPU denunciam tortura de indígena no Vale do Javari
seg, 09/03/2026 - 18:16
Ver mais seta para baixo