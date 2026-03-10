logo ebc
Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão

Darren Beattie é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 14:43
Brasília
Estados Unidos, 10/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos. Foto: Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
© Departamento de Estado dos EUA/Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira (10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita de Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, na prisão.

Aliado do presidente Donald Trump, Beattie trabalha para o Departamento de Estado norte-americano e é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil.

No pedido de autorização encaminhado ao Supremo, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, vai decidir a questão.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

Relacionadas
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Por unanimidade, STF nega prisão domiciliar a Bolsonaro
