logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro tem 24h para explicar fala de Eduardo sobre acesso a vídeo

Ex-presidente está em prisão domiciliar e não pode usar celulares
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/03/2026 - 14:16
Brasília
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 24 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o suposto acesso a um vídeo durante o cumprimento da prisão domiciliar.

A medida foi tomada após o ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmar, em publicação nas redes socais, que enviaria ao seu pai a gravação da participação dele em um evento de políticos de direita nos Estados Unidos.  

“Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai”, disse o ex-parlamentar.

Na decisão, Moraes explicou que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e está proibido de utilizar celulares ou qualquer outro de meio comunicação externa direta ou por meio de terceiros.

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos pelo custodiado para que prestem esclarecimentos a esta Suprema Corte, sobre a referida postagem, no prazo de 24h”, decidiu Moraes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na semana passada, o ministro concedeu prisão domiciliar temporária de 90 dias ao ex-presidente, período no qual Bolsonaro deverá se recuperar de uma broncopneumonia.

Durante o período do benefício, o ex-presidente será monitorado por tornozeleira eletrônica, e agentes da Polícia Militar deverão fazer a segurança da casa para evitar fuga.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista.

Relacionadas
Brasília (DF), 27/03/2026 - Policiais militares fazem guarda na entrada do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsona irá cumprir 90 dias de prisão domiciliar. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes nega livre acesso de filhos de Bolsonaro à prisão domiciliar
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes proíbe drones perto da casa onde Bolsonaro cumpre prisão
Edição:
Sabrina Craide
Bolsonaro preso Eduardo Bolsonaro Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes Prisão domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.
Geral IBGE atualiza limites territoriais do Brasil; veja o que mudou
seg, 30/03/2026 - 15:18
Pessoas se reúnem para pegar água em caminhão-pipa em Havana 19/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Internacional Petroleiro russo chega a Cuba; Moscou promete ficar ao lado de Havana
seg, 30/03/2026 - 15:12
São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Chikungunya: União reconhece situação de emergência em Dourados
seg, 30/03/2026 - 14:58
Brasília (DF), 08/02/2024, Carro do Fumacê contra a Dengue passa pela QL 26 do Lago Sul nessa quinta-feira. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Mato Grosso do Sul vai receber vacina em projeto contra chikungunya
seg, 30/03/2026 - 14:46
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem 24h para explicar fala de Eduardo sobre acesso a vídeo
seg, 30/03/2026 - 14:16
Logo da Agência Brasil
Saúde Saúde entrega ambulâncias, unidades móveis e equipamentos na Bahia
seg, 30/03/2026 - 14:08
Ver mais seta para baixo