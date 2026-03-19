Casa de morador morto em ação do Bope é periciada

Nesta quinta-feira (19), promotores de Justiça e peritos do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) estiveram nesta quinta-feira (19) na casa do morador morto durante operação do Bope no Morro dos Prazeres.

Leandro Silva Sousa, 30 anos, dormia com a esposa, quando a casa invadida por traficantes que fugiam da ação da Bope. Ele trabalhava como ajudante em uma padaria e não tinha antecedentes criminais. Leandro Sousa foi atingido por um tiro de fuzil na nuca.

Técnicos realizaram varredura com scanner e registros fotográficos detalhados do local, que permanece isolado. A equipe encontrou orifícios de entrada e saída de projéteis, pertences do casal, vestígios de sangue, estojos e segmentos corporais. O material coletado será utilizado na elaboração de laudo técnico.

Mais cedo, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou as imagens das câmeras corporais dos policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que estavam na operação no Morro dos Prazeres, realizada nesta quarta-feira (18) e em outras comunidades no centro da capital fluminense. Dois peritos da Polícia Civil também estiveram no local.

Além de Leandro Sousa, mais sete pessoas morreram na ação. De acordo com a polícia, os sete eram criminosos. Promotores de Justiça e técnicos periciais acompanharam, nesta quinta-feira (19), a necropsia nos corpos no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.