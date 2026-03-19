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Justiça

Dados de Vorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz PF

Mendonça proibiu comissão de ter acesso a novos dados sigilosos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 21:02
Brasília
Brasília- DF – 09/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) informou nesta terça-feira (18) que os dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro foram reinseridos nos sistemas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS após a corporação realizar a extração das informações.

Segundo a PF, após os dados serem excluídos, foi constatada a reintrodução dos arquivos, que também estavam armazenados em um sistema de nuvem da Apple.

De acordo com a PF, o envio dos dados foi solicitado pela presidência da CPMI à empresa de tecnologia e gerou novo armazenamento dos arquivos.

“O fato gerou novo fluxo de download e armazenamento dos arquivos, fora do controle inicial da cadeia de custódia estabelecida judicialmente”, declarou a PF.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso Master, já foi comunicado sobre o episódio.

Entenda

Na segunda-feira (16), Mendonça proibiu a CPMI do INSS de ter acesso a novos dados da quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro.

Com a decisão, os dados, que estão em uma sala-cofre da CPMI, no Senado, foram devolvidos para a PF, que realizou uma triagem para retirar o conteúdo sobre a vida privada de Vorcaro. 

Ontem, a PF compareceu à sala-cofre e cumpriu a decisão.

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Edição:
Carolina Pimentel
Banco Master CPMI do INSS Daniel Vorcaro stf
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