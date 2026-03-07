logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa de Vorcaro pede acesso à perícia de celulares apreendidos

Pedido foi feito STF; defesa quer acesso a dados brutos de aparelhos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/03/2026 - 12:51
Brasília
São Paulo (SP), 06/03/2026 - Foto do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o sistema prisional brasileiro. Foto: Polícia Civil/Reprodução
© Polícia Civil/Reprodução

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, reiterou neste sábado (7) ao Supremo Tribuna Federal (STF) um pedido de acesso às perícias realizadas pela Polícia Federal (PF) nos aparelhos eletrônicos que foram apreendidos na investigação da Operação Compliance Zero, que apura fraudes no banco.

Segundo os advogados, o acesso foi solicitado no dia 14 de fevereiro para verificar a integridade do material e avaliar se houve o manuseio precipitado ou tecnicamente inadequado.

A defesa quer acesso aos dados brutos extraídos dos celulares e outros dispositivos de Vorcaro.

“O objetivo é permitir a análise independente por assistente técnico da defesa, conforme previsto na legislação processual, garantindo que a prova digital seja examinada com transparência, integridade e respeito ao devido processo legal”, declarou a defesa.

Os advogados também demonstraram preocupação com o vazamento de conversas pessoais do banqueiro.

“A defesa reiterou mais uma vez sua preocupação com vazamentos seletivos de conteúdos que estariam sob sigilo judicial e reafirmou seu compromisso de utilizar qualquer material obtido exclusivamente para fins processuais, preservando o sigilo das informações”, completaram os advogados.

Na sexta-feira (6), o ministro André Mendonça, relator do caso, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal (PF) para investigar o vazamento.

Relembre o caso

Daniel Vorcaro foi preso novamente na quarta-feira (4)  de manhã pela Polícia Federal, na terceira fase da Operação Compliance Zero. 

No ano passado, o empresário também foi alvo de um mandado de prisão da operação, mas ganhou direito à liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

A nova prisão foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação. Nas mensagens, Vorcaro ameaça jornalistas e pessoas que teriam contrariado seus interesses.

A Compliance Zero apura fraudes bilionárias no Banco Master, que causaram um rombo de até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos para o ressarcimento a investidores. 

 

Relacionadas
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Defesa confirma morte de Sicário, aliado de Vorcaro
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça bloqueia ações do BRB ligadas a Banco Master
Brasília (DF), 06/04/2026 - Avião trazendo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master chegando ao hangar da polícia federal vindo da penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo para penitenciária federal de Brasília. Ele estava preso em São Paulo desde quinta (5) e cumpriria um período de isolamento de 10 dias, parte de um procedimento padrão na chegada à cadeia. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Vorcaro chega a Brasília em voo da PF e vai para presídio federal
Edição:
Amanda Cieglinski
Banco Master Daniel Vorcaro stf PF Operação Compliance Zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
Internacional Embaixador do Irã na ONU confirma 1.332 mortes de civis em guerra
sab, 07/03/2026 - 13:58
São Paulo (SP), 06/03/2026 - Foto do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o sistema prisional brasileiro. Foto: Polícia Civil/Reprodução
Justiça Defesa de Vorcaro pede acesso à perícia de celulares apreendidos
sab, 07/03/2026 - 12:51
Justiça mantém presos três suspeitos de matar advogado no Rio - Rodrigo Marinho Crespo foi morto com pelo menos dez tiros em 26 de fevereiro, perto da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. CFTV/Redes Sociais
Geral Rio: assassinos de advogado são condenados a 30 anos de prisão
sab, 07/03/2026 - 11:56
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Geral Defesa confirma morte de Sicário, aliado de Vorcaro
sab, 07/03/2026 - 10:59
Grávidas no ambulatório da Maternidade da Encruzilhada, no Recife
Geral Frigorífico é obrigado a transferir grávidas de setor após abortos
sab, 07/03/2026 - 10:03
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU 2025: prazo para convocado confirmar interesse em vaga começa hoje
sab, 07/03/2026 - 09:33
Ver mais seta para baixo