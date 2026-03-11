logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS

Presidente da Crefisa e do Palmeiras irá depor como testemunha
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/03/2026 - 15:58
Brasília
Brasília (DF) 05-06-2024 Reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado para ouvir a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a convocação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para depor como testemunha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A oitiva está prevista para esta quinta-feira (12). 

Apesar de manter a convocação, Dino garantiu que a presidente poderá solicitar uma nova data para a oitiva e não poderá ser alvo condução coercitiva

Leila foi convocada para prestar depoimento como testemunha. Ela é presidente da Crefisa, empresa que faz operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O depoimento estava previsto para o dia 9 de março, mas foi reagendado para amanhã.

A presidente não compareceu após ser orientada por seus advogados. A defesa entendeu que a decisão de Flávio Dino que suspendeu quebras de sigilo votadas em globo pela CPMI deve valer para votações que convocaram testemunhas.

Após não comparecer ao Congresso, parlamentares da comissão passaram a cogitar a possibilidade de determinar a condução coercitiva de Leila.

Dino disse que a decisão que invalidou as quebras de sigilo não pode ser aplicada às convocações de testemunhas.

“É evidente que a situação de quem sofre quebra de sigilo é diferente daquela de quem apenas é convocado para depor como testemunha. Não há violação da intimidade, do sigilo ou exposição indevida da vida privada pelo simples fato de ser chamado a depor como testemunha”, disse o ministro.

Sigilos

Na semana passada, Flávio Dino decidiu que a comissão não poderia ter aprovado em bloco os diversos requerimentos de quebra de sigilo, entre eles, o pedido para acessar o sigilo do empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão foi motivada por um pedido feito pela defesa de Lulinha. Os advogados pediram a extensão da decisão de Dino que também anulou a quebra de sigilo contra a empresária Roberta Luchsinger, que também foi alvo da CPMI. 

Relacionadas
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: vice-presidente da CPICRIME, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS); presidente da CPICRIME, senador Fabiano Contarato (PT-ES); relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Em pronunciamento, à bancada, senador Sergio Moro (União-PR). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
CPI do Crime mira braço do PCC na Faria Lima e “A Turma” do Master
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos, João Carlos Falbo Mansur - em pronunciamento. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
CPI do Crime: fundador da empresa Reag nega vínculo com PCC
Edição:
Carolina Pimentel
CPMI do INSS Leila Pereira Crefisa stf Flávio Dino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
João Fonseca em Indian Wells 10/3/2026 Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
Esportes João Fonseca deixa Indian Wells mais confiante, após embate com Sinner
qua, 11/03/2026 - 16:20
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
Economia Produção de motos cresce 1,7% e tem melhor 1º bimestre em 15 anos
qua, 11/03/2026 - 16:17
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Internacional Países decidem liberar reservas de petróleo em meio à guerra no Irã
qua, 11/03/2026 - 16:13
São Paulo (SP), 10/04/2025 - A Rádio MEC estreia o seriado “Ao som dos boleros e tangos”, produção inédita apresentada pelo jornalista e escritor Ruy Castro. Rádio MEC
Cultura Rádio MEC apresenta nova série "De quem é a música?", de Ruy Castro
qua, 11/03/2026 - 16:09
Brasília (DF) 05-06-2024 Reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado para ouvir a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
qua, 11/03/2026 - 15:58
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
qua, 11/03/2026 - 15:52
Ver mais seta para baixo