logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino proíbe saques em espécie de emendas parlamentares

Decisão foi tomada nesta terça-feira
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 19:39
Brasília
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (3) proibir a realização de saques em espécie de valores oriundos de emendas parlamentares. A medida também alcança recursos transferidos para contas de empresas beneficiárias dos recursos.

A decisão foi tomada no processo da Corte que trata de medidas de transparência e rastreabilidade de emendas. 

O ministro afirmou que a proibição de saques não impede a movimentação financeira para pagamento de fornecedores e prestadores de serviços. Segundo Dino, os repasses poderão ser feitos por meio de transferências eletrônicas, incluindo PIX.

Bloqueio

Em agosto do ano passado, Flávio Dino determinou que o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco do Nordeste adaptassem seus sistemas eletrônicos para impedir repasses das emendas por meio de contas de passagem e através de saques na boca do caixa. Contudo, foram constatadas que inconsistências ainda permanecem. 

Dino também determinou que o Banco Central regulamente, no prazo de 60 dias, os saques de emendas. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) também deverá participar do trabalho.

Emendas 

Em 2024, após tomar posse no Supremo, Flávio Dino assumiu a condução dos processos que tratam da transparência no repasse das emendas.

Em fevereiro do ano passado, Dino homologou o plano de trabalho no qual o Congresso se comprometeu a identificar os deputados e senadores responsáveis pelas emendas ao Orçamento e os beneficiários dos repasses. A medida liberou o pagamento dos recursos, que chegaram a ser suspensos por falta de transparência. 

 

 

 

 

Relacionadas
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Dino manda PF investigar emendas parlamentares que somam R$ 694 mi
Edição:
Valéria Aguiar
ministro Flavio Dino stf emendas parlamentares saques transparência rastreabilidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Justiça Moraes manda Filipe Martins voltar para presídio no Paraná
ter, 03/03/2026 - 20:24
Bomba de extração de petróleo no Texas
Economia Dólar salta a R$ 5,26, e Bolsa cai 3% com escalada no Oriente Médio
ter, 03/03/2026 - 20:15
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Internacional Novos ataques de Israel e EUA ao Irã fazem petróleo disparar
ter, 03/03/2026 - 20:04
ancelotti, seleção brasileira, amistoso
Esportes Ancelotti prevê que Brasil fará Copa do Mundo de alto nível
ter, 03/03/2026 - 20:01
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Dino proíbe saques em espécie de emendas parlamentares
ter, 03/03/2026 - 19:39
Valinhos (SP), 03/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Fábrica de Medicamentos da Bionovis. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula visita fábrica que fornece 19 milhões de produtos ao SUS
ter, 03/03/2026 - 19:37
Ver mais seta para baixo