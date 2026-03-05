logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha

Comissão não poderia ter aprovado requerimentos em bloco, diz ministro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 19:13
Brasília
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (5) suspender a deliberação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na decisão, o ministro entendeu que a comissão não poderia ter aprovado em bloco os diversos requerimentos de quebra de sigilo, entre eles, o pedido para acessar o sigilo de Lulinha.

“Desse modo, assim como um tribunal não pode quebrar sigilos bancários de empresas e cidadãos com decisões em globo e simbólicas (em uma espécie de “olhômetro”), um órgão parlamentar não pode fazê-lo”, justificou o ministro.

A decisão foi motivada por um pedido feito pela defesa Lulinha. Os advogados solicitaram a extensão da decisão de Dino que anulou a quebra de sigilo contra a empresária Roberta Luchsinger, que também foi alvo da CPMI.

Lulinha foi alvo de um requerimento parlamentar de quebra de sigilo após a Polícia Federal encontrar uma conversa na qual ele foi citado pelo investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

Até o momento, não há indícios de que Lulinha tenha ligação com os desvios de mensalidades associativas de aposentados e pensionistas.

Matéria ampliada às 19h22.

Relacionadas
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Alcolumbre mantém sessão da CPMI do INSS que quebrou sigilo de Lulinha
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza reunião para apreciação de requerimentos. O objetivo da comissão é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CMPI é formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual número de suplentes. Mesa: relator da CPMI - INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL); presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG); deputado Marcel van Hattem (Novo-RS); deputada Bia Kicis (PL-DF). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha e convoca André Moura
Edição:
Juliana Andrade
stf Flávio Dino Lulinha quebra de sigilo CPMI do INSS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Internacional Energia é restabelecida em Cuba após 16 horas de blecaute
qui, 05/03/2026 - 20:10
Dólar
Economia Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio
qui, 05/03/2026 - 20:05
São Paulo (SP), 05/03/2026 - O Instituto Cidades Sustentáveis e a Ipsos-Ipec lançaram os resultados da Pesquisa Viver nas Cidades: Mulheres 2026. Foto: Rede Nossa São Paulo/Divulgação
Direitos Humanos Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
qui, 05/03/2026 - 19:51
Brazlândia (DF) - Em setembro, diversas cidades do país promovem a festa do morango. Com tecnologia, agricultores conseguem colher a fruta o ano todo (Valter Campanato/Agência Brasil)
Geral Canal Gov destaca agricultura familiar no novo programa Campo da Gente
qui, 05/03/2026 - 19:23
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
qui, 05/03/2026 - 19:13
Brasília (DF), 05/03/2026 - 15ª conferência dos países participantes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Foto: CMS/Divulgação
Meio Ambiente Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
qui, 05/03/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo