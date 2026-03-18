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Justiça

Dois condenados pela morte de Marielle são transferidos para Bangu 8

Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão estavam em presídios federais
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 20:42
Rio de Janeiro
Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil e Câmara dos Deputdos/Divulgação
© Fernando Frazão/Agência Brasil e Câmara dos Deputdos/Divulgação

O ex- conselheiro do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ), Domingos Brazão, um dos condenados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, já está desde a tarde desta quarta-feira (18) no presídio Pedorlino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio.

Ele foi transferido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão tomada no último sábado (14). 

Brazão foi condenado a 76 anos e três meses de reclusão por organização criminosa armada, dois homicídios qualificados e um homicídio qualificado tentado e cumpria pena em Porto Velho (RR).  

No dia anterior, nesta terça-feira (17), o ex-secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Rivaldo Barbosa, condenado a 18 anos pelos crimes de obstrução à Justiça e corrupção passiva, no caso Marielle, chegou transferido da penitenciária federal de Mossoró (RN) para cumprir pena no mesmo presídio no Rio.

Na decisão, Moraes escreveu que “ambos foram para presídios federais porque integravam o topo de uma estrutura extremamente violenta” e havia risco de interferência e atuação criminosa. 

O ministro do STF explica, no documento, que o cenário se modificou. Não haveria, então, demonstração concreta de risco atual à segurança pública ou “à integridade da execução penal que imponha o afastamento do sistema prisional ordinário”.

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Edição:
Sabrina Craide
Marielle Franco Domingos Brazão rivaldo barbosa Bangu 8
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