logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Homem é indiciado após chamar a polícia por causa de aula sobre orixás

Atividade escolar segue leis sobre ensino da cultura afro-brasileira
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 17:11
São Paulo 
Brasilia 18/11/2025 - PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá. Foto: Emei Antônio Bento/Divulgação
© Emei Antônio Bento/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo indiciou por intolerância religiosa o pai de uma aluna que acionou a Polícia Militar (PM) em razão de a filha ter participado de uma atividade de aprendizado sobre os orixás – divindades da religião Iorubá. O caso ocorreu em novembro de 2025 na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Antônio Bento, em São Paulo.

O indiciamento do pai foi feito pelo 34º Distrito Policial da Vila Sônia, zona Sul da capital paulista. O inquérito foi concluído e relatado ao Poder Judiciário em fevereiro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Policiais investigados

Após o chamado do pai, quatro policiais militares entraram na escola armados para averiguar a queixa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a ação dos policiais está sendo investigada por meio de Inquérito Policial Militar (IPM), que se encontra em fase de instrução.

“No âmbito do procedimento, são analisadas as imagens das câmeras corporais e colhidos os depoimentos dos envolvidos”, disse a pasta em nota. 

De acordo com o Ministério da Igualdade Racial, a atividade de apresentação de orixás está em consonância com as leis Nº 10.639, de 2003, e Nº 11.645, de 2008, que determinam o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas.  

Segundo o ministério, o conteúdo amplia as possibilidades pedagógicas para o reconhecimento, a valorização e o fortalecimento das identidades negras, quilombolas, indígenas e afro-brasileiras no ambiente educacional. 

“Esse conhecimento é essencial para a compreensão da nossa identidade brasileira, enquanto povo que se construiu a partir da cultura negra, afro-brasileira e indígena”, disse o ministério em nota, divulgada em novembro do ano passado.

Relacionadas
Brasilia 18/11/2025 - PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá. Foto: Emei Antônio Bento/Divulgação
Ministério repudia ação da PM por causa de desenho de orixá em escola
Brasilia 18/11/2025 - PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá. Foto: Emei Antônio Bento/Divulgação
PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá
Edição:
Sabrina Craide
Intolerância Religiosa Polícia Civil de São Paulo Cultura Africana Orixás
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 06/03/2026 - A diretoria executiva da Petrobras, Magda Chambriard , concede entrevista coletiva sobre os resultados financeiros de 2025. no Edifício Senado, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Conflito no Irã não deve afetar exportações da Petrobras, diz diretor
sex, 06/03/2026 - 17:49
26/02/2026 - PF deflagra 2ª fase de operação que apura crimes relacionados às enchentes de 2024 no RS. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Justiça Gestores da Amazonprev ignoraram alertas ao aplicar R$ 390 milhões
sex, 06/03/2026 - 17:41
Brasília (DF), 06/04/2026 - Avião trazendo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master chegando ao hangar da polícia federal vindo da penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo para penitenciária federal de Brasília. Ele estava preso em São Paulo desde quinta (5) e cumpriria um período de isolamento de 10 dias, parte de um procedimento padrão na chegada à cadeia. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Mendonça abre inquérito para investigar vazamentos de dados de Vorcaro
sex, 06/03/2026 - 17:36
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Adolescente envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia
sex, 06/03/2026 - 17:32
Brasilia 18/11/2025 - PM entra armada em escola em SP após queixa de pai de desenho de orixá. Foto: Emei Antônio Bento/Divulgação
Justiça Homem é indiciado após chamar a polícia por causa de aula sobre orixás
sex, 06/03/2026 - 17:11
06/03/2026 - Peça de teatro Medea. Foto: Divulgação/Sesc
Cultura Peça de clássico grego discute violência de gênero e maternidade
sex, 06/03/2026 - 16:48
Ver mais seta para baixo