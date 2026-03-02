logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos

Crime ocorreu em janeiro e foi denunciado pela vítima
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 18:46
Rio de Janeiro

São considerados foragidos quatro jovens e um adolescente indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo estupro coletivo de uma estudante de 17 anos de idade, no dia 31 janeiro.

Na internet circulam vídeos dos cinco entrando no apartamento onde ocorreu o crime. As cenas, do circuito de segurança, foram incorporadas ao inquérito aberto pela 12ª Delegacia de Polícia, que determinou os indiciamentos.

Após o estupro, a vítima pediu ajuda aos familiares e fez a denúncia. Ela contou à polícia que recebeu o convite de um colega de escola para ir à casa de um amigo dele. Ao chegar, o colega, o único adolescente, insinuou que eles fariam "algo diferente", o que a jovem recusou.

No apartamento, ela foi trancada em um quarto com os homens que a forçaram ter relações sexuais. 

"Com a negativa [dela], eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra a vítima", detalhou a polícia, em nota à imprensa.

A corporação pediu a prisão dos quatros envolvidos e a apreensão do adolescente. Eles responderão por estupro e por ato infracional análogo ao crime.

Dois dos jovens são alunos do Colégio Federal Pedro II, que abriu um processo administrativo contra os indiciados. A estudante violentada também estuda na escola. 

Em nota publicada nas redes sociais, a instituição disse que abriu processo para expulsão dos estudantes indiciados.

"Seguimos com os procedimentos para continuidade de processo iniciado pela gestão do campus, em conjunto com a Reitoria e sob orientação da procuradoria federal para desligamento dos dois estudantes do Colégio Pedro II envolvidos", informa o colégio na declaração.

A instituição afirma que não pode "tolerar a barbárie da violência de gênero no país" e informou que acolheu a vítima e sua família, garantindo sigilo sobre o caso. 

Um dos jovens indiciados pelo crime, João Gabriel Xavier Berthô, é jogador de futebol do Serrano FC. O clube anunciou, também nas redes sociais, o afastamento do jogador e a suspensão de seu contrato.

De acordo com o time, a decisão de afastar o jogador foi tomada diante da gravidade da situação. "O clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência", disse o Serrano, em sua conta em rede social.

A Agência Brasil não conseguiu localizar a defesa de Xavier Berthô e está aberta a manifestações.

Relacionadas
violencia_contra_mulher.jpg
Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP
27/02/2026 - Desembargador Magid Nauef Láuar. Foto: Juarez Rodrigues/TJMG
CNJ afasta desembargador que absolveu acusado de estupro de vulnerável
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
AGU pede que CNJ investigue decisão sobre estupro de vulnerável
Edição:
Fernando Fraga
estupro denúncia indiciamento jovens adolescente Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Cultura Poeta Myriam Fraga será a homenageada pela Flipelô neste ano
seg, 02/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 19:15
Logo da Agência Brasil
Justiça Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos
seg, 02/03/2026 - 18:46
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
seg, 02/03/2026 - 17:55
Vista do estádio Lusail, principal palco da Copa do Mundo do Catar. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Esportes "Finalíssima" no Catar corre risco após ataques de EUA e Israel ao Irã
seg, 02/03/2026 - 17:53
Rio de Janeiro (RJ), 02/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Gabriela Frajtag, vence concurso internacional de Biologia Quântica. Foto: Gabriela Frajtag/Arquivo Pessoal
Educação Brasileira vence concurso internacional de biologia quântica
seg, 02/03/2026 - 17:30
Ver mais seta para baixo