logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça libera uso de imóveis públicos para garantir empréstimo ao BRB

Empréstimos vão cobrir rombo causado com operações do Banco Master
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 20:36
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O desembargador Roberval Belinati, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), derrubou nesta terça-feira (17) a decisão que barrou a lei que autorizou o governo distrital a usar imóveis públicos como garantias de empréstimos para salvar o Banco de Brasília (BRB).

A decisão de hoje suspende a liminar de primeira instância que proibiu a utilização dos imóveis para capitalização do BRB, que é alvo das investigações sobre fraudes no Banco Master.

O desembargador aceitou recurso protocolado pelo GDF e afirmou que a proibição deve ser derrubada por interferir no livre funcionamento do governo local. Belinati também ressaltou que a medida pode trazer prejuízos financeiros para o Distrito Federal.

“Destaque-se que o Banco de Brasília detém relevante função social, sendo responsável pela execução de políticas públicas de crédito, pela operacionalização de programas governamentais e pela prestação de serviços bancários a milhares de servidores públicos, aposentados e cidadãos do Distrito Federal”, afirmou.

No dia 10 deste mês, o governador Ibaneis Rocha sancionou o projeto de lei que permite o uso de imóveis públicos para garantir empréstimos e cobrir o rombo causado com as operações envolvendo o Master.

O BRB pretende realizar operações de crédito de R$ 6 bilhões com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e outros bancos.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Governo do DF sanciona lei para socorrer BRB com imóveis públicos
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça suspende uso de terrenos como garantia ao Banco de Brasília
Brasília (DF), 15/03/2026 - Manifestantes pedem proteção da Serrinha do Paranoá, área ambiental incluída em projeto para salvar BRB. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Protesto pede retirada de área ambiental do projeto de socorro ao BRB
Edição:
Sabrina Craide
BRB Banco Master GDF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Tesouro faz maior intervenção em títulos públicos em mais de 10 anos
ter, 17/03/2026 - 21:08
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça libera uso de imóveis públicos para garantir empréstimo ao BRB
ter, 17/03/2026 - 20:36
Posto de combustível
Geral Governo reúne mais de 100 Procons para fiscalizar combustíveis
ter, 17/03/2026 - 20:32
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Relatório da COP30 consolida 56 decisões e mira implementação global
ter, 17/03/2026 - 19:48
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro 04/02/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Petro diz que bombas na fronteira com Equador deixaram 27 corpos
ter, 17/03/2026 - 19:43
Mãe Bernadete
Geral Acusados de matar Mãe Bernadete estão entre presos em operação na BA
ter, 17/03/2026 - 19:42
Ver mais seta para baixo