logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça suspende uso de terrenos como garantia ao Banco de Brasília

Áreas do DF seriam usadas para socorrer crise de liquidez do banco
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 13:25
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, da 2ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (DF), concedeu nesta segunda-feira (16) liminar (decisão provisória) para suspender a utilização de terrenos públicos como garantia para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). 

O Banco de Brasília passa por uma crise de liquidez após ter comprado cerca de R$ 12 bilhões em títulos do Banco Master, de Daniel Vorcaro, que depois se revelaram fictícios, ou seja, sem lastro em nenhum bem que de fato lhes conferisse valor de mercado. 

O rombo nas contas gerou a necessidade de adicionar recursos ao banco, cujo principal acionista é o governo do DF. O BRB apresentou uma proposta de aumento de capital de até R$ 8,6 bilhões, de modo a atender às exigências regulatórias do setor financeiro. 

Na semana passada, o governador Ibaneis Rocha sancionou uma lei para autorizar uma série de medidas emergenciais para capitalizar o BRB, incluindo a utilização de nove imóveis do GDF como garantia para a captação de R$ 6,6 bilhões no mercado financeiro. Outra medida autoriza a venda de patrimônio de outras estatais do DF para direcionar recursos ao vanco. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na decisão desta segunda, a Justiça suspendeu a eficácia da lei, afirmando, entre outros argumentos, que ela não esclarece “como tais operações atenderiam o interesse público”. O magistrado responsável afirmou que a decisão sobre instrumentos de capitalização seria “privativa do BRB”, não podendo ter sido tomada por lei distrital. 

"Determino a suspensão imediata de todo e qualquer ato previsto na mesma legislação que esteja em processo de execução, nos termos da fundamentação, até ulterior deliberação deste juízo", escreveu o juiz.

A decisão foi tomada em ação popular aberta por políticos do PSB, que alegaram risco de dano ao patrimônio público.

Críticas

A lei sobre a capitalização do BRB foi aprovada na Câmara Legislativa do DF por 14 votos favoráveis e 10 contrários. Deputados da oposição classificaram o projeto como um possível “cheque em branco” ao governo, argumentando que faltaram informações detalhadas sobre os riscos ao patrimônio público.

Há também preocupação de que imóveis do Distrito Federal possam ser transferidos ao banco e posteriormente negociados no mercado por meio de fundos imobiliários. A lei foi aprovada apesar de recomendação contrária dos técnicos da Câmara Legislativa.

Movimentos ambientalistas também protestam contra a inclusão de uma área de alta relevância ambiental, a Serrinha do Paranoá, entre os terrenos negociados. 

Investigação

A compra dos títulos podres ocorreu em meio às negociações para que o BRB comprasse o Master, transação que foi barrada pelo Banco Central (BC) e que é alvo de investigação pela Polícia Federal (PF). O caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro André Mendonça. Ex-diretores da instituição também são investigados. 

Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março, por ordem de Mendonça. O banqueiro é investigado por crimes contra o sistema financeiro. 

Relacionadas
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Governo do DF sanciona lei para socorrer BRB com imóveis públicos
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça bloqueia ações do BRB ligadas a Banco Master
Edição:
Maria Claudia
Banco Master BRB GDF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 13/03/2026 - Gravação do programa Na Mesa com Datena, que recebe o ex-jogador Neto. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Esportes Na Mesa com Datena entrevista Craque Neto nesta terça na TV Brasil
seg, 16/03/2026 - 19:49
Brasília (DF), 11/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF de 2026. Arte/Agência Brasil
Economia Radioagência Nacional lança nova temporada da série Tira-Dúvidas do IR
seg, 16/03/2026 - 19:20
Governo do Brasil lança, nesta segunda-feira (16/3), o Plano Nacional sobre Mudança do Clima – Plano Clima, guia das ações para enfrentar a mudança do clima no país até 2035, que traz também o roteiro para o cumprimento da meta nacional sob o Acordo de Paris.
Meio Ambiente Governo lança Plano Clima com meta de reduzir emissões até 2035
seg, 16/03/2026 - 19:19
Notas de dólar 16 de maio de 2016 REUTERS/Kham
Economia Dólar cai 1,6% e fecha em R$ 5,23 com alívio externo
seg, 16/03/2026 - 19:10
Canoas (RS), 21/06/2024 - Soldados do Exército fazem limpeza na Escola Municipal de Ensino Fundamental Thiago Wurth, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Um em cada quatro brasileiros já saiu de casa por evento climático
seg, 16/03/2026 - 18:42
Brasília (DF) 16/08/2024 – Uso de internet avança no país entre idosos Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Idosos sentem maior vulnerabilidade a golpes online em SP
seg, 16/03/2026 - 18:24
Ver mais seta para baixo