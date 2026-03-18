Mendonça prorroga inquérito que apura fraudes no Banco Master

PF terá prazo de 60 dias para concluir as investigações
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 14:26
Brasília
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
© Carlos Moura/SCO/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou nesta quarta-feira (18) o inquérito que investiga as fraudes no Banco Master.

Com a decisão, a Polícia Federal (PF) terá prazo de 60 dias para concluir as investigações.

As fraudes são apuradas pela Operação Compliance Zero, deflagrada para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

De acordo com as investigações preliminares, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

A operação está na terceira fase e já permitiu a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, que está custodiado na Penitenciária Federal em Brasília. 

O ministro atendeu ao pedido de prorrogação feito pela Polícia Federal.

Os delegados responsáveis pelo caso afirmaram ao Supremo que a medida é imprescindível para o esclarecimento dos fatos.

 

 

Relacionadas
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
PF prende Daniel Vorcaro em 3ª fase da Operação Compliance Zero
Brasília (DF), 16.08.2023 - Ministro Cristiano Zanin participa da sessão plenária. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Zanin nega pedido para determinar criação da CPI do Banco Master
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master
Valéria Aguiar
stf Banco Master Polícia Federal Operação Compliance Zero Fraudes BRB
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Rio estreia no circuito internacional do Globo de Ouro nesta quarta
qua, 18/03/2026 - 15:51
RIO DE JANEIRO (RJ), 08/11/2023 - Rádio Nacional transmite Botafogo x Cuiabá pela 33a rodada do Brasileirão Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília
qua, 18/03/2026 - 15:21
Brasília (DF), 18/03/2026 - A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) divulgou nesta quarta-feira (18) a relação com os selecionados na terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III). No Brasil, a iniciativa é realizada graças à parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O anúncio foi feito em evento realizado na sede da CPLP. Foto: CPLP/Divulgação
Cultura Projetos brasileiros são selecionados no Programa CPLP Audiovisual
qua, 18/03/2026 - 15:15
Brasília (DF), 18/03/2026 - A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. Frame: TV Brasil
Geral TV Brasil Internacional lança boletim jornalístico ‘Conecta Brasil’
qua, 18/03/2026 - 15:06
Brasília (DF) 12/04/2024 - Investimento significa melhoria da infraestrutura e desenvolvimento do país”, diz Renan Filho, em assinatura de ordem de serviço na Serra das Araras Obra histórica irá garantir a duplicação de trecho sinuoso da BR-116, entre Rio e São Paulo: R$ 1,5 bilhão para aumentar segurança nos dois sentidos da via Foto: Márcio Ferreira/MT
Economia Governo quer barrar empresas que descumprirem tabela de frete mínimo
qua, 18/03/2026 - 14:48
como vídeos e comentários postados na internet podem influenciar os interesses e comportamentos individuais
Direitos Humanos Participação de famílias é desafio do ECA Digital, dizem especialistas
qua, 18/03/2026 - 14:38
Ver mais seta para baixo