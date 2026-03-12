logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes autoriza buscas da PF contra acusado de perseguir Flávio Dino

Blogueiro Luís Pablo teria monitorado o ministro e seus familiares
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 15:36
Agência Brasil
Brasília (DF) 01/11/2023 – O ministro da Justiça, Flavio Dino durante assinatura decreto para GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou medida de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) contra o blogueiro maranhense Luís Pablo, acusado do crime de perseguição contra o ministro Flávio Dino.

As buscas foram cumpridas nesta terça-feira (10) pelos agentes na casa do blogueiro em São Luís. Foram apreendidos computadores e aparelhos celulares.

De acordo com a investigação, o blogueiro teria monitorado os deslocamentos do carro oficial utilizado por Dino e seus familiares no Maranhão para publicar reportagens sobre o suposto uso irregular do veículo, que pertence ao Tribunal de Justiça e foi cedido para a equipe de segurança do ministro.

O pedido de abertura de investigação foi feito pela PF e também contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ao chegar ao Supremo, o caso foi enviado para o ministro Cristiano Zanin. No mês passado, Zanin pediu a redistribuição do caso, que foi enviado para Alexandre de Moraes.

Defesa

Em nota, o acusado disse que ainda aguarda acesso ao processo para entender os fundamentos da decisão que fundamentou as buscas.

"Luís Pablo reafirma seu compromisso com o exercício responsável do jornalismo, com a apuração de fatos de interesse público e com o respeito aos princípios constitucionais e convencionais que garantem a liberdade de imprensa e o direito à informação", declarou. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Dino afasta prefeito e vice de Macapá por suspeita de desvio de verba
Edição:
Sabrina Craide
Flávio Dino busca e apreensão perseguição
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Deputada Erika Hilton processa Ratinho por discurso transfóbico
qui, 12/03/2026 - 16:06
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 - Biblioteca comunitária Atelier das Palavras, no morro da Mangueira, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Alerj aprova formação de jovens para promover leitura e escrita no RJ
qui, 12/03/2026 - 15:57
Navio de contêineres atracado no porto de Los Angeles 10/03/2026 REUTERS/Caroline Brehman
Internacional Trump avalia afrouxar regras para conter alta do preço do combustível
qui, 12/03/2026 - 15:52
Brasília (DF) 01/11/2023 – O ministro da Justiça, Flavio Dino durante assinatura decreto para GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza buscas da PF contra acusado de perseguir Flávio Dino
qui, 12/03/2026 - 15:36
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante durante anúncio de apoio a ações de proteção às mulheres e empreendedorismo feminino na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia BNDES reduz taxa de juros em empréstimos para mulheres de cooperativas
qui, 12/03/2026 - 15:26
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 - Abertura do TurisMall no Museu do Amanhã, região central da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Rio sedia evento para debater e impulsionar o turismo no Brasil
qui, 12/03/2026 - 15:13
Ver mais seta para baixo