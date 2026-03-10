logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes determina arquivamento de inquérito contra Elon Musk

Investigação tramita no Supremo há dois anos
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 15:40
Brasília
. Elon Musk
© REUTERS/Dado Ruvic/Direitos Reservados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira (10) o arquivamento do inquérito aberto na Corte contra o empresário norte-americano Elon Musk, dono da rede social X.

A investigação tramita no Supremo há dois anos e apura o suposto uso da plataforma para instrumentalizar ataques virtuais contra ministros da Corte e desobediência a decisões que determinaram a suspensão de perfis de usuários investigados. 

Moraes seguiu parecer do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet. Segundo o procurador, a investigação realizada pela Polícia Federal (PF) apontou que não houve resistência deliberada da plataforma para atentar contra o Poder Judiciário.

No entendimento do procurador, as inconsistências que permitiram acessos a conteúdos suspensos não tiveram intenção fraudulenta.

Ao analisar o caso, Moraes entendeu que o arquivamento de um inquérito deve ocorrer de forma automática após pedido da PGR.

“Tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas”, decidiu o ministro.

Edição:
Valéria Aguiar
empresário norte-americano Elon Musk dono da rede social X arquivamento do inquérito PGR PF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Governo do DF sanciona lei para socorrer BRB com imóveis públicos
ter, 10/03/2026 - 17:10
Brasília (DF), 25/06/2025 - Sessão da Câmara dos deputados que votou O projeto de decreto legislativo susta o novo decreto do governo sobre aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
ter, 10/03/2026 - 17:03
Araguatins (TO), 10/03/2026 - Mulheres Sem Terra realizam mobilização pela Reforma Agrária e contra as violências pelo Brasil. Foto: MST/Divulgação
Geral Contra violência e por reforma agrária, mulheres do MST ocupam terras
ter, 10/03/2026 - 16:44
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos PF abre inquérito sobre vídeos que incitam ódio a mulheres no TikTok
ter, 10/03/2026 - 16:23
Brasília, 09/03/2026 Declaração a imprensa, durante encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Lula cancela ida ao Chile e chanceler representará Brasil em posse
ter, 10/03/2026 - 16:19
People hold placards with images of Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei during a gathering to support him, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 9, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Internacional Resistência do Irã pressiona Estados Unidos a encerrarem guerra
ter, 10/03/2026 - 16:11
Ver mais seta para baixo