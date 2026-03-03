logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes manda Filipe Martins voltar para presídio no Paraná

Ele será levado de volta para a Cadeia Pública de Ponta Grossa
Agencia Brasil​
Publicado em 03/03/2026 - 20:24
Brasília
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
© Arthur Max/MRE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (3) que Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, seja levado de volta para a Cadeia Pública de Ponta Grossa, no interior do Paraná.

Condenado a 21 anos de prisão no processo da trama golpista, Martins ainda recorre da condenação e está preso preventivamente desde janeiro deste ano. Ele é acusado de violar uma medida cautelar que o proibia de acessar a internet. 

Após ser preso, o ex-assessor foi transferido para o Complexo Médico Penal (CMP), na região metropolitana de Curitiba, sem autorização do ministro, responsável pela execução de pena.

Na decisão, Moraes ressaltou que a administração do presídio não pode decidir sobre a transferência sem prévia ciência do Supremo.

“A transferência do réu realizada sem prévia autorização desta Suprema Corte configura indevida mitigação da competência deste juízo, além de comprometer o regular acompanhamento da execução penal”, afirmou Moraes.

Filipe Martins foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e condenado pelo STF sob a acusação de atuar como um dos responsáveis pela elaboração da minuta de golpe de Estado que foi produzida no final do governo Bolsonaro.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
STF mantém prisão de Filipe Martins após audiência de custódia
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Moraes manda prender Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Moraes pede que Filipe Martins explique uso de rede social
Edição:
Valéria Aguiar
filipe martins ex-assessor de Bolsonaro Cadeia Pública de Ponta Grossa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Justiça Moraes manda Filipe Martins voltar para presídio no Paraná
ter, 03/03/2026 - 20:24
Bomba de extração de petróleo no Texas
Economia Dólar salta a R$ 5,26, e Bolsa cai 3% com escalada no Oriente Médio
ter, 03/03/2026 - 20:15
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Internacional Novos ataques de Israel e EUA ao Irã fazem petróleo disparar
ter, 03/03/2026 - 20:04
ancelotti, seleção brasileira, amistoso
Esportes Ancelotti prevê que Brasil fará Copa do Mundo de alto nível
ter, 03/03/2026 - 20:01
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Dino proíbe saques em espécie de emendas parlamentares
ter, 03/03/2026 - 19:39
Valinhos (SP), 03/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Fábrica de Medicamentos da Bionovis. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula visita fábrica que fornece 19 milhões de produtos ao SUS
ter, 03/03/2026 - 19:37
Ver mais seta para baixo