Justiça

Moraes nega conversas com Vorcaro no dia em que banqueiro foi preso

STF afirma que mensagens atribuídas a ministro são de outros contatos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 19:14
Brasília
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nega ter mantido conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, em 17 de novembro do ano passado, quando o empresário foi preso pela primeira vez ao ser alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master, conforme nota divulgada nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A suposta troca de mensagens foi divulgada pelo jornal O Globo, que teve acesso aos prints de mensagens encontradas pela Policia Federal (PF) no celular de Vorcaro, que foi preso durante a operação.

Segundo a nota, as mensagens atribuídas a Moraes estão relacionadas a outros contatos que constam na agenda de Vorcaro. A conclusão ocorre após uma análise dos dados sigilosos que foram divulgados pela reportagem. O STF não informou quem realizou a análise.

“No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”, diz o comunicado.

A secretaria declarou ainda que as mensagens foram direcionadas a outros contatos, que não terão os nomes divulgados em razão de sigilo. 

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”, completa a nota.

Transferência

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido nesta sexta-feira (6) para a Penitenciária Federal em Brasília, presídio de segurança máxima.

Ele estava preso desde quarta-feira (4) e estava custodiado na Penitenciária de Potim, no interior paulista. 

A transferência foi autorizada, nesta quinta-feira (5), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator das investigações da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes no Banco Master, e atendeu a um pedido da própria PF.

Segundo a corporação, o banqueiro pode influenciar as investigações sobre as fraudes no Banco Master.

Inquérito

O ministro André Mendonça também  autorizou nesta sexta-feira (6) abertura de inquérito da Polícia Federal (PF) para investigar os vazamentos dos dados dos sigilos bancário, fiscal e telemático do banqueiro Daniel Vorcaro.

A decisão do ministro foi motivada por um pedido de investigação feito defesa do banqueiro.

Segundo os advogados, os vazamentos começaram após Mendonça autorizar o compartilhamento dos dados com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Os sigilos do banqueiro foram solicitados pela CMPI para apurar a suposta ligação do Banco Master com fraudes em empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo os advogados de Vorcaro, as conversas pessoais foram publicadas pela imprensa e é necessário averiguar a origem dos vazamentos.

Relacionadas
Brasília (DF), 06/04/2026 - Avião trazendo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master chegando ao hangar da polícia federal vindo da penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo para penitenciária federal de Brasília. Ele estava preso em São Paulo desde quinta (5) e cumpriria um período de isolamento de 10 dias, parte de um procedimento padrão na chegada à cadeia. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mendonça abre inquérito para investigar vazamentos de dados de Vorcaro
Brasília (DF), 06/04/2026 - Avião trazendo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master chegando ao hangar da polícia federal vindo da penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo para penitenciária federal de Brasília. Ele estava preso em São Paulo desde quinta (5) e cumpriria um período de isolamento de 10 dias, parte de um procedimento padrão na chegada à cadeia. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Vorcaro chega a Brasília em voo da PF e vai para presídio federal
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Toffoli nega que teve acesso à quebra de sigilo do celular de Vorcaro
Edição:
Carolina Pimentel
Banco Master Daniel Vorcaro Alexandre de Moraes stf
