logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes nega visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

Ministro disse que visita não foi informada à diplomacia brasileira
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 19:30
Brasília
Brasília - DF - 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2. Na foto o ministro Alexandre de Moraes. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (12) o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber a visita de Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, na prisão.

Na decisão, Moraes disse que a visita do assessor do presidente Donald Trump não foi comunicada à diplomacia brasileira e não está inserida na agenda oficial que será cumprida no Brasil.

“A realização da visita de Darren Beattie, requerida nestes autos pela Defesa de Jair Messias Bolsonaro, não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada, previamente, às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive poderia ensejar a reanálise do visto concedido”, decidiu o ministro.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou a Moraes que a visita a Bolsonaro pode configurar “indevida ingerência” em assuntos internos do Brasil.

Segundo Vieira, a embaixada do Estados Unidos no Brasil informou ao governo brasileiro que Darren Beattie vem ao Brasil para participar do Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos, que será realizado em São Paulo, na próxima quarta-feira (18).

O chanceler acrescentou ainda que a representação norte-americana não mencionou eventuais visitas fora da agenda oficial.

No início desta semana, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes. 

Relacionadas
Brasília (DF), 18/12/2025 - O ministro de Relações Internacionais, Mauro Vieira, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Vieira: visita de assessor de Trump a Bolsonaro pode ser ingerência
Estados Unidos, 10/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos. Foto: Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão
Edição:
Carolina Pimentel
Bolsonaro Golpe de Estado Alexandre de Moraes stf Darren Beattie
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smartphone, celular, em uso.
Economia INSS alerta para golpe com aplicativo falso de reembolso
qui, 12/03/2026 - 21:02
Vacina, vacinação,seringa, covid 19
Saúde Anvisa alerta para riscos de uso indevido de preenchedores dérmicos
qui, 12/03/2026 - 20:56
Tanque da Refinaria Gualberto Villaroel.
Economia Distribuidoras pedem mais importação de diesel pela Petrobras
qui, 12/03/2026 - 20:41
An anti-missile system operates after Iran launched drones and missiles towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel April 14, 2024. REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Mais de 4 mil brasileiros já retornaram de Dubai e Doha, diz Itamaraty
qui, 12/03/2026 - 20:08
Thalia Costa, Yaras, rugby
Esportes Com uma das melhores do mundo, rugby brasileiro mira volta à elite
qui, 12/03/2026 - 19:51
Brasília - DF - 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2. Na foto o ministro Alexandre de Moraes. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes nega visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha
qui, 12/03/2026 - 19:30
Ver mais seta para baixo