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Justiça

MPSP desarticula organização que manipula procedimentos fiscais

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 12:54
São Paulo
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Fachada do Ministério Público de São Paulo. Foto: MPSP/Divulgação
© MPSP/Divulgação

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) uma operação decorrente das investigações de um esquema de corrupção que manipula procedimentos fiscais indevidamente envolvendo funcionários da Secretaria da Fazenda do estado. 

Segundo as apurações, o grupo atua no ressarcimento de ICMS-ST e créditos acumulados de ICMS, com possível pagamento de vantagens ilícitas e lavagem de dinheiro.

Os 22 mandados de busca e apreensão da Operação Fisco Paralelo contra servidores públicos estaduais são cumpridos nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos por meio do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec) e com apoio da Polícia Militar. 

Além de desarticular a organização, a operação teve o objetivo de coletar documentos, mídias e outras informações que possam contribuir para o avanço das investigações e a solução do caso.

De acordo com o MPSP, as diligências estão sendo realizadas em endereços vinculados a servidores lotados em diferentes órgãos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, incluindo a Delegacia Regional Tributária da Capital II (Lapa), a Delegacia Regional Tributária da Capital III (Butantã), a Delegacia Regional Tributária 12 (DRT-12 – ABCD), a Delegacia Regional Tributária 14 (DRT-14 – Osasco) e a Diretoria de Fiscalização (Difis).

Os investigados poderão responder por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

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Edição:
Fernando Fraga
MPSP ICMS Fraude Fiscal Secretária da Fazenda de São Paulo Corrupção
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