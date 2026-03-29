logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Netanyahu manda ampliar operações no Sul do Líbano

Objetivo é deter mísseis do Hezbollah
Steven Scheer – Repórter da Reuters
Publicado em 29/03/2026 - 17:48
JERUSALÉM
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
© Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyah
Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo (29) que ordenou ao Exército expandir ainda mais suas operações no Sul do Líbano, citando o contínuo lançamento de mísseis pelo Hezbollah.

Israel afirmou na semana passada que estava ampliando uma "zona de amortecimento" até o rio Litani. Não ficou imediatamente claro se Netanyahu se referia a essa área ou à tomada de território adicional.

"Eu instruí agora a expansão adicional da zona de segurança existente para, finalmente, frustrar a ameaça de invasão e afastar os disparos de mísseis antitanque da nossa fronteira", disse Netanyahu em um pronunciamento em vídeo a partir do Comando Norte de Israel.

Seu gabinete se recusou a fornecer mais detalhes, e o assunto ainda não foi discutido pelo gabinete de segurança.

Na semana passada, o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que as forças israelenses "controlariam as pontes restantes e a zona de segurança até o Litani", um rio que deságua no Mediterrâneo cerca de 30 quilômetros ao norte da fronteira de Israel.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, começou a disparar foguetes contra Israel após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques aéreos contra o Irã.

Mais de 400 combatentes do Hezbollah foram mortos desde que o grupo armado libanês começou uma nova guerra com Israel em 2 de março, disseram à Reuters fontes familiarizadas com a contagem do grupo.

Ataques israelenses e operações terrestres mataram mais de 1,1 mil pessoas no Líbano, incluindo crianças, mulheres e profissionais de saúde, segundo o Ministério da Saúde libanês. O órgão não faz distinção entre civis e combatentes.

As Forças Armadas israelenses disseram que quatro de seus soldados foram mortos nos combates no Sul do Líbano.

Netanyahu afirmou que a decisão tem como objetivo fortalecer a posição de segurança de Israel ao longo de sua fronteira norte.

"Eliminamos milhares de terroristas do Hezbollah e, acima de tudo, eliminamos a imensa ameaça de 150 mil mísseis e foguetes que tinham como objetivo destruir as cidades de Israel", disse.

"No entanto, o Hezbollah ainda tem uma capacidade residual de lançar foguetes contra nós... estamos determinados a mudar fundamentalmente a situação no Norte."

Ele afirmou que Israel conduz uma campanha em múltiplas frentes contra o Irã e grupos aliados, incluindo o Hezbollah e o grupo militante palestino Hamas em Gaza, e disse que as ações de Israel estão enfraquecendo a influência regional do Irã.

Entenda 

Pela segunda vez, desde junho de 2025, Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã em meio às negociações sobre o programa nuclear e balístico do país persa

A ofensiva mais recente teve início em 28 de fevereiro, quando EUA e Israel bombardearam a capital Teerã. O líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, morreu neste ataque, além de outras autoridades do país persa. O filho do aiatolá, Mojtaba Khamenei, foi escolhido novo líder do país.

O Irã, por sua vez, disparou mísseis contra países árabes do Golfo com presença militar dos Estados Unidos, como Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. 

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Fumaça é vista após ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute, na esteira de uma escalada entre o Hezbollah e Israel em meio ao conflito entre os EUA e Israel contra o Irã 03/03/2026 REUTERS/Khalil Ashawi
Irã diz que está pronto para responder a ataque terrestre dos EUA
An Iranian missile flies towards Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, March 27, 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
Paquistão recebe potências regionais para conversas sobre Irã
Conflito no Oriente Médio Israel Irã Líbano Hezbollah Ataque no Irã EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/09/2024 - Museu do futebol faz a instalação de duas novas camisas na exposição. A camisa da seleção feminina de futebol assinada pelas jogadoras que foram prata nas Olimpíadas de Paris 2024 e a camisa do Cosmos usada por Pelé no jogo de despedida nos EUA em 1997. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Museu do Futebol lança audioguia em formato de programa de rádio
dom, 29/03/2026 - 19:39
São Paulo (SP)-29/03/2026. Caminhada Silenciosa em memória das vítimas da ditadura militar. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Caminhada do Silêncio em São Paulo denuncia violência de estado
dom, 29/03/2026 - 18:29
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
Justiça Netanyahu manda ampliar operações no Sul do Líbano
dom, 29/03/2026 - 17:48
Logo da Agência Brasil
Geral Dois homens morrem em queda de avião em Rio Claro, no sul fluminense
dom, 29/03/2026 - 17:29
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro
dom, 29/03/2026 - 17:09
treino, seleção brasileira
Esportes Carlo Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia
dom, 29/03/2026 - 15:53
Ver mais seta para baixo